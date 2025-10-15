Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - La Côte d'Ivoire s'offre l'Amérique

14 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Farid Achache

La Côte d'Ivoire s'est qualifiée ce mardi 14 octobre pour le prochain Mondial en battant le Kenya (3-0). Le Gabon, qui a gagné contre le Burundi (2-0) jouera les barrages en novembre prochain au Maroc.

Comme l'Algérie, la Côte d'ivoire n'avait plus participé à un Mondial depuis l'édition 2014 au Brésil. Comme les Algériens, les Ivoiriens ne sont pas passés à côté de cette campagne des éliminatoires qui aura duré deux années. Au bout : la joie pour le champion d'Afrique en titre de faire rêver une nouvelle fois son public.

À Abidjan, les Éléphants n'avaient besoin que d'une victoire face au Kenya pour décrocher le Graal. Ou encore d'un faux pas du Gabon face au Burundi, avant-dernier du groupe.

En réalité, il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir les Ivoiriens ouvrir le score avec Franck Kessié (7e). Sans réussite, Nicolas Pépé a mis le feu dans la défense du Burundi en première période. Les hommes d'Emerse Faé avaient mis très vite le pied sur l'accélérateur. D'une frappe croisée du droit, Yan Diomande, attaquant du RB Leipzig, offre le deuxième but aux Ivoiriens en seconde période (54e). Sur coup-franc, Amad Diallo inscrit son deuxième but en sélection sous des trombes d'eau (84e).

Pour le Gabon, qui comptait un point de moins avant cette dernière journée, il fallait battre les Hirondelles et en même temps espérer une défaite des Ivoiriens. Et ce, sans leur leader Pierre-Emerick Aubameyang, suspendu. Autant dire que toutes les planètes devaient être alignées pour les Panthères, qui avaient refusé de s'entraîner la veille pour réclamer des primes impayées après leur qualification à la CAN 2025 au Maroc.

Finalement, les Gabonais l'ont emporté 2-0 avec un but de Bryan Meyo Ngoua et un autre de Mario Lemina en toute fin de rencontre et terminent cette campagne parmi les quatre meilleurs barragistes avec le Cameroun, la RDC, et le Nigeria.

