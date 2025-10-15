Afrique: Mondial 2026 - Mané décisif, troisième Coupe du monde d'affilée pour le Sénégal

Vainqueur de la Mauritanie (4-0) ce mardi 14 octobre lors de la dixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde, le Sénégal a validé sa qualification pour le Mondial 2026. Ce sera le troisième d'affilée pour les Lions, libérés par Sadio Mané, absent au Qatar il y a quatre ans et auteur d'un doublé.

Ce match entre le Sénégal, leader de la poule B et l'avant-dernière, la Mauritanie, a été tout sauf une promenade de santé pour les Lions. Et pour cause, les rencontres avec la Mauritanie voisine, dont plusieurs joueurs sont nés et/ou ont joué plus jeunes pour le Sénégal, sont souvent électriques.

Le derdy qui a commencé sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours déjà promettait une sérieuse empoignade. Et sur la pelouse, les Mourabitounes n'ont pas hésité à mettre le pied dès les premiers instants du match, gênant considérablement les Lions qui n'arrivaient pas à mettre de l'intensité pour punir leurs voisins. Il faut dire que les hommes de Pape Thiaw qui n'avaient besoin que d'un match nul pour composter leur billet ont parfois semblé gérer le score, même si la RDC avait de son côté marqué face au Soudan (1-0).

Meilleur buteur de la sélection

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Sénégal a longtemps mis le pied sur le ballon et si Ilimane Ndiaye a vu sa frappe être sauvée sur la ligne par Nouh El Abd (2e) et Ismaïla Sarr buter sur la main ferme de son homonyme Abderrahmane Sarr, Sadio Mané, lui, a réglé la situation sur un magnifique coup-franc (45e+1). Une ouverture du score juste avant la mi-temps qui aura le don de libérer ses coéquipiers.

Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection allait récidiver dès le retour des vestiaires (48e) et inscrire son 47e but en équipe nationale et assurer définitivement la qualification au Sénégal avant le troisième but d'Ilimane Ndiaye (64e) et quatrième d'Habib Diallo (87e).

Les Lions vont donc connaître leur quatrième Coupe du monde en 2026 après 2002, 2018, et 2022. Cette dernière avait vu l'absence de Sadio Mané pour cause de blessure et il y avait dans ses buts de mardi un sentiment de revanche et la joie de retrouver dans huit mois la plus belle scène du football mondial.