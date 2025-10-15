Afrique: Mondial 2026 - Gabon-Nigeria et Cameroun-RDC, affiches des barrages

Les éliminatoires de la Coupe du monde en Afrique ont pris fin ce mardi avec la dixième journée et les neuf qualifiés africains connus depuis ce mardi 14 octobre. Les quatre meilleurs deuxièmes (Gabon, Cameroun, Nigeria et RDC) vont disputer des barrages et le vainqueur gagnera la possibilité d'être le dixième représentant africain lors d'un dernier match d'appui intercontinental en mars prochain.

Jusqu'au bout et jusqu'aux derniers matches de la dernière journée, le suspense est resté entier. Il est vrai que le Gabon avait de grandes chances d'en faire partie, mais les trois autres places ont changé de propriétaires souvent ces dernières 48 heures.

Le plus malheureux est sans doute le Burkina Faso, 5e meilleur deuxième, qui s'est fait souffler la place par le Nigeria qu'on croyait largué et condamné. Les Super eagles ont ressuscité à la faveur de leur victoire 4-0 face au Bénin, avec un triplé de Victor Osimhen mais surtout grâce au règlement de la CAF sur le calcul des meilleurs deuxièmes.

C'est donc une seconde chance pour les Nigérians qui n'ont gagné que quatre matchs sur 10 et qui vont croiser le Gabon qui a longtemps tenu la dragée haute à la Côte d'Ivoire, terminant avec 25 points et une seule défaite dans le groupe F.

Le Cameroun, a eu également une seule défaite dans ces éliminatoires, mais elle fut fatale face au Cap-Vert (0-1) et il n'est sûr que la perspective de croiser la RDC enchantent les Lions indomptables. Les Léopards ont assuré leur deuxième place derrière le Sénégal avec deux dernières petites victoires (1-0) face au Togo et le Soudan. Les deux équipes revanchardes vont devoir sortir le grand jeu pour avoir une nouvelle chance de rallier les Amériques.

Ces barrages prendront donc la forme d'un tournoi à élimination directe sur terrain neutre, au Maroc, avec les demi-finales le 13 novembre puis la finale le 16 novembre. Le gagnant jouera le tournoi intercontinental de barrages de la FIFA en mars prochain.

*Pour désigner les quatre meilleurs deuxièmes qui disputent les barrages et pour établir l'équité entre les groupes, notamment celui de l'Érythrée (forfait depuis le début des éliminatoires pour des raisons politiques), les points obtenus contre les derniers de chaque groupe ont été retranchés avant d'établir un classement spécial.