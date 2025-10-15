Tunisie: La TIA s'inspire du modèle de Dubaï pour dynamiser le partenariat public-privé

La Tunisia Investment Authority (TIA) a réaffirmé, mardi 14 octobre 2025, son engagement à faciliter l'émergence d'un écosystème favorable à l'investissement en Tunisie, en s'appuyant sur des partenariats public-privé inspirants et sur des niches à fort potentiel, telles que les data centers. Cette déclaration a été faite lors de la 22e session du Conseil stratégique de la TIA, organisée mardi à Tunis.

Selon un communiqué publié par l'Autorité, cette session a porté sur deux principales thématiques :le rôle du secteur privé dans l'élaboration des réformes et des législations et l'analyse des opportunités d'investissement dans les data centers.

Présentant l'expérience de Dubaï, Nadin Chami, directrice principale du département de Plaidoyer politique à la Chambre de commerce de Dubaï, a exposé les mécanismes de collaboration public-privé mis en place dans l'émirat. Elle a souligné l'importance d'une implication structurée du secteur privé dans l'élaboration des politiques publiques.

Elle a indiqué, à ce propos, que 107 textes législatifs ont été révisés à Dubaï en 2024, avec un taux d'acceptation de 58 % des propositions émanant des entreprises. Ces révisions ont été accompagnées par la réalisation d'études ciblées (gouvernance des entreprises familiales, protection des mineurs, soutien aux entrepreneurs nationaux, etc.) et par une coordination avec 17 organismes gouvernementaux.

Pour la TIA, ce modèle inspirant ouvre la voie à une meilleure intégration du secteur privé tunisien dans la conception des réformes nationales.

La deuxième partie de la session a été consacrée à une veille stratégique sur les data centers, menée par l'équipe de la TIA sur la base de données sectorielles et d'analyses comparatives internationales.

Les participants ont relevé une forte accélération des investissements mondiaux dans les data centers, les montants investis ayant été multipliés par vingt depuis 2016. Ils ont, à cet effet, recommandé de : moderniser le cadre juridique relatif à la protection des données, développer les énergies renouvelables pour alimenter les data centers, renforcer la connectivité internationale par de nouveaux câbles sous-marins et créer une zone économique spéciale dédiée au cloud et aux data centers.

L'objectif est de renforcer l'attractivité de la Tunisie dans ce secteur stratégique.