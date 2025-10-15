Tunisie: Médecine de haute précision - Les robots chirurgicaux bientôt introduits dans le pays

14 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La Tunisie s'impose comme une référence régionale en chirurgie rénale et urologique, a affirmé mardi 14 octobre 2025 le Dr Sami Ben Rhouma, chef du service de chirurgie rénale et urologique à l'hôpital universitaire Habib Thameur.

Lors de son passage sur les ondes d'Express Fm, il a souligné que le pays attire chaque année des patients venus du Maghreb, d'Afrique et des pays du Golfe, grâce à la compétence de ses équipes médicales et la qualité de ses infrastructures hospitalières. La Tunisie figure parmi les pays africains les plus avancés dans la transplantation rénale, a-t-il ajouté, précisant que plusieurs États étrangers s'appuient sur l'expertise tunisienne dans ce domaine.

Le Dr Ben Rhouma a aussi annoncé la tenue du 25e Congrès national de chirurgie rénale et urologique, prévu du 16 au 18 octobre 2025 à Hammamet, qui réunira des spécialistes venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie et des États-Unis, ainsi que des sociétés savantes internationales.

Évoquant les avancées technologiques, le chirurgien a indiqué que les robots chirurgicaux, déjà largement utilisés à travers le monde pour accroître la précision et la qualité des interventions, devraient être introduits prochainement en Tunisie.

Il a enfin insisté sur l'importance d'intégrer les nouvelles technologies et les techniques innovantes dans le système de santé, estimant qu'elles permettent de faciliter les interventions chirurgicales et d'améliorer la qualité des soins.

