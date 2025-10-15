Tunisie: Deux dépressions influencent la région - Le pays concernée dans les prochains jours

L'Observatoire tunisien de la météo et du climat a annoncé, mercredi soir 14 octobre 2025, sur sa page officielle Facebook, l'arrivée d'un système dépressionnaire qui devrait influencer les conditions météorologiques en Tunisie au cours des prochains jours.

Selon la même source, le nord du pays et certaines régions côtières de l'est, notamment Nabeul, Sousse, Monastir et possiblement Mahdia, seront touchés durant les deux prochains jours par des pluies faibles à modérées, pouvant être localement abondantes.

Parallèlement, un important creux dépressionnaire affectera le sud de l'Italie, provoquant une activité orageuse intense accompagnée de fortes précipitations sur les îles de Sicile et de Sardaigne, ainsi que dans l'extrême sud du pays, avec un risque de crues et d'inondations.

L'Observatoire signale également la formation, en fin de semaine, d'un nouveau front dépressionnaire d'origine saharienne, susceptible d'apporter des quantités de pluie significatives sur de nombreuses régions tunisiennes.