Tunisie: Deux dépressions influencent la région - Le pays concernée dans les prochains jours

14 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

L'Observatoire tunisien de la météo et du climat a annoncé, mercredi soir 14 octobre 2025, sur sa page officielle Facebook, l'arrivée d'un système dépressionnaire qui devrait influencer les conditions météorologiques en Tunisie au cours des prochains jours.

Selon la même source, le nord du pays et certaines régions côtières de l'est, notamment Nabeul, Sousse, Monastir et possiblement Mahdia, seront touchés durant les deux prochains jours par des pluies faibles à modérées, pouvant être localement abondantes.

Parallèlement, un important creux dépressionnaire affectera le sud de l'Italie, provoquant une activité orageuse intense accompagnée de fortes précipitations sur les îles de Sicile et de Sardaigne, ainsi que dans l'extrême sud du pays, avec un risque de crues et d'inondations.

L'Observatoire signale également la formation, en fin de semaine, d'un nouveau front dépressionnaire d'origine saharienne, susceptible d'apporter des quantités de pluie significatives sur de nombreuses régions tunisiennes.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.