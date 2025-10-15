Tunisie: Grêle et pluies attendues - Les agriculteurs appelés à redoubler de prudence

14 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche a appelé, mardi, les agriculteurs à faire preuve de vigilance pour protéger leur bétail, ainsi, que leurs équipements agricoles, et de les placer loin des oueds, en prévision des perturbations météorologiques prévues.

Il a également, exhorté les agriculteurs à bien fixer leurs serres, afin d'éviter tout risque qui pourrait surgir à cause des vents.

Pour rappel, l'Institut National de Météorologie (INM) avait annoncé que la situation météorologique sera favorable, mardi soir, à l'apparition de cellules orageuses, accompagnées de pluies sur le nord et localement le centre, avec possibilité de chute de grêles par endroit.

