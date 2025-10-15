Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 octobre 2025

revue de presse

Madagascar: Les militaires prennent le pouvoir après la destitution d’Andry Rajoelina

Les militaires se réclamant du Corps d'armée des personnels et des services administratifs et techniques (CAPSAT) ont annoncé, mardi, avoir pris le pouvoir alors que plutôt dans la matinée, l'Assemblée nationale de Madagascar avait voté la destitution du président Andry Rajoelina pour abandon de poste.

"On va prendre le pouvoir à partir d'aujourd'hui et on dissout le Sénat et la Haute Cour constitutionnelle. L'Assemblée nationale, on la laisse continuer à travailler", a déclaré le colonel Michael Randrianirina à Antananarivo.

La présidence de la République a publié sur sa page Facebook un décret du chef de l'Etat portant dissolution de l'institution parlementaire pour éviter sa destitution. (Source allAfrica)

Kenya : Décès à 80 ans de Raila Odinga, chef de l’opposition et ancien Premier ministre

Le chef de l'opposition kényane, Raila Odinga, 80 ans, est décédé ce mercredi matin dans le sud de l'Inde après avoir perdu connaissance lors d'une promenade, a appris l'AFP appris auprès de la police indienne.

"La mort est confirmée", a déclaré à l'AFP un responsable de la police du district d'Ernakumam, Krishnan M. "Il se promenait avec sa soeur, sa fille et son médecin lorsqu'il s'est écroulé (...) Il a été conduit dans un hôpital où il a été déclaré mort".

Un porte-parole du Sreedhareeyam Ayurvedic Eye Hospital a confirmé son décès mercredi lors d'une promenade matinale. "Il a soudain été victime de difficultés respiratoires et s'est effondré", a rapporté ce porte-parole sous couvert d'anonymat à l'AFP. "Malgré les efforts répétés des médecins, son état s'est aggravé et il n'a pas pu être sauvé", a-t-il ajouté. (Source Africa Radio)

Impact sur l’emploi en Afrique : La nouvelle stratégie de la Banque Mondiale

La Banque mondiale revoit sa stratégie en Afrique. Désormais, l’impact sur l’emploi devient un critère central dans l’évaluation de ses projets. Qu’il s’agisse de santé, d’éducation, d’énergie ou de numérique, tous les programmes seront jugés à l’aune de leur capacité à créer des emplois durables et améliorer les moyens de subsistance.

Il s’agit là sans d’un important changement de paradigme mis en lumière dans un article récent de l’institution de Bretton Woods, qui s’appuie sur cinq études de cas en Zambie, Maroc, Madagascar, Côte d’Ivoire et Guinée-Bissau.

Objectif : démontrer, preuves à l’appui, que des réformes ciblées peuvent produire des résultats rapides et tangibles. (Source l’économiste maghrébin)

Maroc : Safran inaugure un complexe industriel pour la propulsion aéronautique

Safran a posé à Nouaceur, près de Casablanca, la première pierre d’un complexe industriel de pointe entièrement dédié à la propulsion aéronautique.

Ce site, le premier du groupe à assembler des moteurs d’avions de ligne hors de France, symbolise un tournant dans la coopération technologique franco-marocaine.

Le programme, d’un investissement total de 320 millions d’euros, comprend deux unités complémentaires : une usine de maintenance et de réparation de moteurs, opérationnelle fin 2027, capable de traiter 150 moteurs par an et générant 600 emplois ; ainsi qu’une ligne d’assemblage final des moteurs LEAP-1A, prévue pour 2028, dotée d’une capacité de 350 moteurs par an et de 300 emplois supplémentaires. (Source Africanews)

La Côte d’Ivoire lève 241,18 milliards FCFA sur le marché financier régional

Ce montant dépasse largement l’objectif initial de 220 milliards FCFA que s’était fixé le Trésor public ivoirien, avec un taux de couverture de 115,77 %.

L’État de Côte d’Ivoire a réalisé une opération fructueuse sur le marché financier de l’Union monétaire Ouest-africaine (Umoa) ce mardi, en levant 241,18 milliards de francs CFA auprès des investisseurs régionaux et internationaux, selon le compte-rendu d’adjudication publié par Umoa-Titres.

Cette levée de fonds, organisée par adjudication, a porté sur trois instruments financiers distincts : deux Bons Assimilables du Trésor (BAT) à court terme de 70 et 77 jours, et une Obligation Assimilable du Trésor (OAT) à long terme de 15 ans. Le montant global initialement mis en adjudication s’élevait à 220 milliards de francs CFA, dont 55 milliards pour les obligations. (Source Apanews)

Après 80 ans, les pays africains peinent à trouver leur place au sein de l'ONU

En 80 ans d'existence, l'Organisation des Nations Unies n'a jamais traversé une phase de faiblesse comparable à celle qu'elle connaît actuellement. Il est bien loin le temps où elle était l'un des théâtres de l'affrontement entre le bloc occidental et le bloc communiste, qui recouraient à une dialectique féroce faite de photographies et de chaussures jetées sur le podium.

Dans la situation internationale actuelle, où des conflits susceptibles de devenir mondiaux menacent, certains analystes craignent que les Nations Unies ne subissent le même sort que la Société des Nations, qui a disparu après un long et douloureux processus de délégitimation. (Source Agencia Fides)

La voix de l’Afrique de l’Ouest face aux menaces sécuritaires

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, participe à partir de mardi à Rome au sommet des chefs d’État et de gouvernement du Processus d’Aqaba, consacré à la crise sécuritaire en Afrique de l’Ouest.

Cette rencontre internationale réunit plusieurs dirigeants et partenaires stratégiques autour des défis sécuritaires majeurs que traverse la sous-région, notamment le terrorisme, la criminalité transfrontalière, la cybercriminalité ou encore la piraterie maritime.

Les discussions portent également sur les mécanismes de coordination régionale pour renforcer la lutte contre ces menaces qui freinent le développement durable des pays africains. (Source togonews)

Libye: Deux gouvernements, une même impasse

Près de 14 ans après la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye reste prisonnière d'institutions rivales et d'un statu quo qui étouffe ses aspirations démocratiques. Depuis Tripoli, l'envoyée de l'ONU dans le pays dresse le tableau d'un peuple qui réclame des urnes, et d'une classe politique engluée dans ses manœuvres.

Le 16 août dernier, la scène avait tout d'un acte de résistance civile. À Sahel Al Gharbi, dans l'ouest libyen, les locaux de la commission électorale avaient été incendiés. Qu'à cela ne tienne : les agents électoraux ont dressé des urnes à ciel ouvert. Sous la menace, les habitants ont voté. La participation a même atteint 71 %, signe éclatant, selon Hanna Tetteh, la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la Libye, de la soif de représentation politique de la population. (Source UN News Service)

Coupe du monde 2026 : Cameroun, RDC, Nigeria… Un casting de choc pour les barrages africains ?

Mal embarqués pour la qualification directe à la Coupe du monde 2026, plusieurs cadors africains comme le Cameroun, la RD Congo ou encore le Nigeria devraient batailler pour sécuriser a minima leur place en barrages. Explications.

Les qualifications africaines pour la Coupe du monde 2026 touchent bientôt à leur fin. Avant les deux ultimes journées qui feront des derniers heureux mais surtout des malheureux en octobre, deux qualifiés officiels (Maroc, Tunisie) ont déjà pris rendez-vous l’année prochaine pour les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Alors que l’Égypte, l’Algérie et le Cap-Vert sont bien partis pour valider leurs tickets eux aussi, plusieurs cadors en mauvaise posture joueront, eux, la deuxième place donnant accès aux barrages. (Source Afrik foot)

Au Burkina Faso, trois magistrats et deux journalistes « enlevés » ou « portés disparus »

Le directeur des rédactions de L’Observateur Paalga et le rédacteur en chef adjoint du quotidien privé Le Pays ont été enlevés par des hommes appartenant probablement à l’Agence nationale du renseignement. Pour l’heure, personne ne sait où ils ont été emmenés.

« Alors qu’il s’apprêtait à diriger la conférence de rédaction quotidienne ce 13 octobre, le directeur des rédactions de L’Observateur Paalga, Ousséni Ilboudo, a été interpellé par des individus se présentant comme des éléments de l’Agence nationale du renseignement (ANR) », a alerté le quotidien privé sur sa page Facebook.

« Sur le champ, il a obtempéré à cette injonction et a été immédiatement embarqué à bord d’une fourgonnette vers une destination qui nous est inconnue », a précisé le doyen des quotidiens burkinabè. (Source Jeune Afrique