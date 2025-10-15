Madagascar: L'intérim de la présidence confié au colonel Michaël Randrianirina

La Haute cour constitutionnelle de Madagascar (HCC) a annoncé ce mardi 14 octobre avoir constaté la vacance des postes de président de la République et de président du Sénat, ainsi que l'impossibilité pour le gouvernement d'exercer les attributions du chef de l'État.

En conséquence, la HCC confie provisoirement ces fonctions au colonel Michaël Randrianirina, qu'elle présente comme «l'autorité militaire compétente».

La décision précise que l'élection présidentielle devra être organisée dans un délai de 60 jours à compter de la notification. D'ici là, les institutions et organes constitutionnels en place poursuivent l'exercice de leurs pouvoirs habituels.

Cette désignation intervient quelques minutes après l'annonce par l'armée de sa prise de pouvoir et de la suspension de plusieurs institutions. La HCC encadre désormais la transition par un calendrier électoral resserré et une continuité minimale des fonctions publiques en attendant le scrutin.