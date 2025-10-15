Ile Maurice: MIoD et KPMG - Placer l'éthique au coeur de la gestion des données

Le Mauritius Institute of Directors (MIoD) et KPMG ont procédé, le jeudi 9 octobre, au lancement officiel du 12e Position Paper de l'Audit Committee Forum, intitulé «Ethical considerations around data management».

Dans un monde façonné par une accélération technologique sans précédent, les organisations font face à des responsabilités nouvelles et complexes liées à l'immense volume de données qu'elles génèrent et traitent chaque jour. La gestion des données s'impose donc aujourd'hui comme un levier essentiel de résilience organisationnelle et de création de valeur durable. Au-delà des obligations réglementaires, c'est surtout une responsabilité éthique qui émerge : celle de collecter, de traiter et d'exploiter les données avec rigueur, transparence et sens.

Ce nouveau Position Paper propose un guide de référence pour les comités d'audit, qui sont appelés à évoluer de simples garants financiers vers de véritables vigies éthiques de la donnée, dans un contexte de plus en plus marqué par l'intelligence artificielle, la dématérialisation et la surveillance algorithmique. Cette publication marque une nouvelle étape dans le parcours de l'Audit Committee Forum pour renforcer la gouvernance d'entreprise responsable à Maurice. Le lancement a également été marqué par la participation du Dr Lincoln Cave, Accredited Ethics Practitioner de l'Ethics Institute of South Africa, qui a partagé une perspective internationale sur les enjeux éthiques de la gestion des données à l'ère numérique.

Justesse et transparence

Sheila Ujoodha, Chief Executive Officer (CEO) du MIoD et chairperson de l'Audit Committee Forum, a déclaré: «Les données sont devenues la colonne vertébrale de l'économie numérique, mais leur potentiel ne peut être réalisé qu'à travers une gouvernance fondée sur la confiance, l'éthique et la responsabilité. Ce 12e Position Paper va au-delà de la conformité. Il invite les comités d'audit à s'interroger sur la justesse des algorithmes, sur la transparence des processus décisionnels automatisés et sur la capacité de leurs organisations à anticiper les risques éthiques liés à l'usage des données. En tant que plateforme engagée dans le renforcement de la gouvernance d'entreprise à Maurice, le MIoD, à travers l'Audit Committee Forum, entend outiller les dirigeants et membres de comités d'audit pour répondre à ces nouveaux défis avec lucidité et intégrité.»

Avinash Ramtohul, ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation, a souligné: «L'éthique est un pilier essentiel de notre transformation digitale. Alors que le ministère déploie le Digital Transformation Blueprint 2025-2029 et la stratégie nationale sur l'intelligence artificielle, nous sommes pleinement conscients que la modernisation des services, la sécurité des infrastructures et la gouvernance des données doivent aller de pair. Le travail accompli par le MIoD et l'Audit Committee Forum sur ce Position Paper constitue une contribution significative au dialogue national autour de la protection des données, de la transparence algorithmique et de la souveraineté numérique. J'encourage les comités d'audit à s'en inspirer pour enrichir leurs discussions, affiner leurs questionnements et renforcer la vigilance éthique au sein de leurs organisations.»

John Chung, Managing Partner chez KPMG, a, quant à lui, partagé : «Dans un environnement où les données alimentent à la fois la stratégie, l'innovation et les décisions, les comités d'audit doivent désormais intégrer des enjeux éthiques complexes à leur champ de vigilance. Ce 12e Position Paper propose un cadre de réflexion structuré pour soutenir cette évolution, en posant les bonnes questions sur la transparence, l'usage de l'intelligence artificielle et la gouvernance de l'information. En tant que partenaire fondateur de l'Audit Committee Forum, KPMG est fier de contribuer à cette initiative aux côtés du MIoD, et de promouvoir des pratiques de gouvernance adaptées à la réalité numérique.»

Depuis sa création en 2013, l'Audit Committee Forum, un forum de plaidoyer du MIoD en collaboration avec KPMG, a pour mission d'accompagner les comités d'audit dans un environnement en constante évolution, en leur fournissant des outils de réflexion sur des sujets stratégiques tels que le risque, la cybersécurité, la continuité d'activité ou encore la gouvernance des données. Ce 12e Position Paper s'inscrit pleinement dans cette démarche, en abordant les considérations éthiques liées à la gestion des données à un moment où l'intelligence artificielle, les traitements automatisés et la circulation des données redéfinissent les exigences en matière de gouvernance d'entreprise.