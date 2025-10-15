Ethiopie: Le pays a réalisé des recettes d'exportation dépassant 2,4 milliards de dollars au cours du premier trimestre de l'exercice budgétaire 2025.

14 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassahun Gofe, a annoncé aujourd'hui que l'Éthiopie avait engrangé plus de 2,48 milliards de dollars de recettes d'exportation au cours du premier trimestre de l'exercice budgétaire en cours.

S'exprimant lors du forum d'évaluation des performances du premier trimestre de l'exercice 2025, le ministre a souligné que des avancées notables ont été réalisées dans plusieurs secteurs clés durant cette période.

Il a précisé que les revenus d'exportation ont augmenté de 65 % par rapport à la même période de l'année précédente, ajoutant que la performance trimestrielle, estimée à 117 % des prévisions, confirme la capacité du pays à atteindre l'objectif annuel de 9,4 milliards de dollars.

Kassahun a également indiqué que ce premier trimestre s'est distingué par une dynamique positive, marquée notamment par les progrès accomplis vers l'adhésion de l'Éthiopie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et par l'intensification des échanges commerciaux avec les pays voisins dans le cadre de la ZLECAf.

Il a rappelé que l'Éthiopie avait atteint un niveau record de 8,3 milliards de dollars de recettes d'exportation au cours de l'exercice 2024/25, soit une hausse de 116 % par rapport à l'année précédente.

Lire l'article original sur ENA.

