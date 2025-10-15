Sénégal/Mauritanie: Aritz López Garai - 'Le premier but de Sadio Mané nous a fait mal'

Diamniadio — La Mauritanie a fait une bonne première mi-temps contre le Sénégal mais l'ouverture du score par Lions Sadio Mané en fin de première mi-temps a fait beaucoup de mal aux Mourabitounes, a déclaré le sélectionneur de l'équipe mauritanienne, l'Espagnol Aritz López Garai.

"Je félicite le Sénégal pour sa qualification à la Coupe du monde. Nous avons fait une bonne première mi-temps. Mais la dernière action [par laquelle Sadio Mané a ouvert le score] un peu avant la mi-temps, nous a fait beaucoup de mal", a-t-il dit en conférence de presse d'après-match.

L'équipe nationale de football du Sénégal a surclassé (4-0) celle de la Mauritanie, mardi, se qualifiant pour sa quatrième Coupe du monde, la troisième consécutive.

Le Sénégal domine le classement du groupe B des qualifications avec sept victoires et trois matchs nuls. Cerise sur le gâteau, les Lions sont invaincus depuis 26 matchs.

Les Mourabitounes, bien conscients de la difficulté de ce match contre les Lions, se sont donnés "à 100 pour cent", selon leur sélectionneur.

Aritz López Garai dit avoir peu goûté le score, 4-0, en particulier le dernier but marqué par Habib Diallo, qui venait d'entrer en jeu.

"Le Sénégal mérite sa victoire mais ce résultat est décevant pour nous", a regretté l'entraîneur de la Mauritanie, ajoutant cependant que son équipe va continuer à s'améliorer.

"Dans le futur, nous aurons une grande sélection", a prédit Aritz López Garai.