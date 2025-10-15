Sénégal/Mauritanie: Aritz López Garai - 'Le premier but de Sadio Mané nous a fait mal'

14 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diamniadio — La Mauritanie a fait une bonne première mi-temps contre le Sénégal mais l'ouverture du score par Lions Sadio Mané en fin de première mi-temps a fait beaucoup de mal aux Mourabitounes, a déclaré le sélectionneur de l'équipe mauritanienne, l'Espagnol Aritz López Garai.

"Je félicite le Sénégal pour sa qualification à la Coupe du monde. Nous avons fait une bonne première mi-temps. Mais la dernière action [par laquelle Sadio Mané a ouvert le score] un peu avant la mi-temps, nous a fait beaucoup de mal", a-t-il dit en conférence de presse d'après-match.

L'équipe nationale de football du Sénégal a surclassé (4-0) celle de la Mauritanie, mardi, se qualifiant pour sa quatrième Coupe du monde, la troisième consécutive.

Le Sénégal domine le classement du groupe B des qualifications avec sept victoires et trois matchs nuls. Cerise sur le gâteau, les Lions sont invaincus depuis 26 matchs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les Mourabitounes, bien conscients de la difficulté de ce match contre les Lions, se sont donnés "à 100 pour cent", selon leur sélectionneur.

Aritz López Garai dit avoir peu goûté le score, 4-0, en particulier le dernier but marqué par Habib Diallo, qui venait d'entrer en jeu.

"Le Sénégal mérite sa victoire mais ce résultat est décevant pour nous", a regretté l'entraîneur de la Mauritanie, ajoutant cependant que son équipe va continuer à s'améliorer.

"Dans le futur, nous aurons une grande sélection", a prédit Aritz López Garai.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.