Sénégal: Les décideurs peuvent désormais suivre 'en temps réel' l'évolution des marchés publics

Dakar — La plateforme de dématérialisation des procédures de la commande publique lancée ce mardi offre aux décideurs, dont le président de la République et le Premier ministre, la possibilité de suivre "en temps réel", de leur bureau par exemple, l'évolution des marchés publics en cours d'attribution, a assuré le directeur général de l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), Moustapha Djitté.

"Aujourd'hui, le président de la République ou le Premier ministre peuvent, de leur bureau, observer l'évolution des marchés publics en cours", a dit M. Djitté dans un entretien à l'APS, assurant ensuite : "C'est le summum de la transparence. Tout sera traçable : les appels d'offres, les attributions et l'identité des bénéficiaires."

"Tout le monde a compris que cette réforme permet à l'Administration publique d'enregistrer des progrès qualitatifs, au-delà des objectifs propres à l'ARCOP", a-t-il poursuivi.

La nouvelle plateforme a déjà fait l'objet d'une appropriation par de nombreux secteurs concernés, selon lui.

"Cette réforme, même si elle est portée par l'ARCOP, est une réforme de l'Administration publique. Aucune entité ne sera en rade", a assuré le directeur général de l'Autorité de régulation de la commande publique.

"L'ARCOP conserve la responsabilité de la régularité des procédures"

Selon Moustapha Djitté, l'ARCOP a largement associé à cette initiative les secteurs d'activités concernés.

"Nous avons été d'une générosité particulière en demandant aux autres de venir avec nous. Nous avons mis tout le monde à l'aise, ce qui a suscité un engouement général pour la plateforme", a-t-il dit.

"Si vous en parlez à la direction centrale des marchés publics, vous aurez l'impression que c'est elle qui est à l'origine de la réforme. Sénégal numérique et plusieurs ministères ont manifesté la volonté de la mettre en oeuvre avec nous", a-t-il souligné, promettant que "c'est une [...] transformation profonde, qui permettra à l'Administration publique de faire des bonds qualitatifs importants".

Le décret instituant le Code des marchés publics prévoyait déjà la dématérialisation des procédures de passation des marchés, a rappelé le directeur général de l'ARCOP.

De la même manière, selon lui, le décret qui encadre les partenariats public-privé au Sénégal prévoit la dématérialisation des procédures.

"Nous avons un arsenal juridique suffisamment adapté à la dématérialisation des procédures", a assuré Moustapha Djitté, précisant que "la transmission des dossiers entre les administrations concernées ne nécessite plus des déplacements".

Un pas décisif vers une commande publique équitable et performante

"C'est une révolution qui accélère la réalisation des projets publics et répond aux attentes des populations", a soutenu M. Djitté.

Il signale que "l'ARCOP conserve la responsabilité de la régularité des procédures". "Nous intervenons chaque fois qu'un blocage ou un comportement contraire aux règles survient."

Selon Moustapha Djitté, il a été créé au sein de l'ARCOP un bureau d'assistance technique, dont le rôle est d'aider les petites et moyennes entreprises (PME) à participer à la commande publique.

"Ce bureau a un double rôle : identifier et diffuser les opportunités, aider ensuite les PME à préparer leur dossier de candidature aux appels d'offres", a-t-il expliqué.

"Nous avons décidé de recruter des développeurs sénégalais de haut niveau [...] Ils ont travaillé avec nos spécialistes pour bâtir une plateforme déjà reconnue pour sa performance et sa sécurité", a poursuivi M. Djitté.

Selon lui, la plateforme de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics intègre plusieurs innovations destinées à renforcer la fiabilité et la transparence dans ce domaine : l'horodatage, le chiffrement, le certificat électronique et la signature numérique.

"Avec la transparence et la traçabilité qu'offre la plateforme, il deviendra très difficile de manipuler le système ou de contourner les règles. C'est un pas décisif vers une commande publique intègre, équitable et performante", a assuré le directeur général de l'ARCOP.