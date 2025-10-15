Sénégal: Deux entreprises rénovent l'école élémentaire de Pampi Panal

Linguère — Une école élémentaire reconstruite avec des contributions financières de la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) et de la société Eiffage Énergie Systèmes a été inaugurée mardi à Pampi Panal, un village situé dans le département de Linguère (nord).

"Cette infrastructure scolaire a été réalisée dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise du projet de la boucle du Ferlo, un vaste projet d'électrification financé avec 70 milliards de francs CFA par des partenaires de la Senelec", a dit Ngagne Diop, le chef du département des projets et transports de la société de distribution d'électricité.

"La construction de cette école traduit la volonté de la Société nationale d'électricité et de ses partenaires de mener des actions sociales au profit des communautés locales", a-t-il ajouté lors de la cérémonie d'inauguration.

En parlant au nom du directeur général de la Senelec, Ngagne Diop affirme qu"'Eiffage Énergie Systèmes a entièrement rénové l'école en construisant quatre salles de classe équipées chacune de deux tableaux noirs, de ventilateurs, d'un bureau destiné au directeur de l'établissement et de quatre blocs sanitaires".

Le bâtiment de quatre salles est équipé d'un système d'approvisionnement en énergie solaire, selon M. Diop.

Moussa Ndiaye, le maire de Thiamène Pass, la commune dont fait partie le village de Pampi Panal, a salué "un acte de justice sociale et territoriale".

"Cette école incarne notre aspiration à offrir à chaque enfant [...] un cadre d'apprentissage favorable", a dit M. Ndiaye.

Le conseil municipal fera construire le mur de clôture de cette école en 2026, a-t-il promis.

En présidant la cérémonie d'inauguration, Amady Fall, l'adjoint du sous-préfet de Sagatta Diolof, s'est réjoui des efforts conjoints de la Senelec et d'Eiffage Énergie Systèmes. Ce sont des "partenaires exemplaires du développement local", a dit M. Fall en parlant des deux entreprises.

"Ces infrastructures ne sont pas de simples bâtiments. C'est un symbole de l'égalité des chances et du progrès partagé", a-t-il souligné.

La boucle du Ferlo est un projet d'électrification destiné à plusieurs communes du nord du pays.

"Ce projet sert à renforcer le réseau électrique national et à promouvoir un accès équitable des zones rurales à l'énergie", a expliqué Ngagne Diop.