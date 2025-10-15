Afrique: Coupe du monde de football 2026 - L'Afrique du Sud retrouve la phase finale après seize ans d'absence

Dakar — L'Afrique du Sud a obtenu sa quatrième qualification à une phase finale de la Coupe du monde de football au terme des éliminatoires de l'édition 2026, en battant le Rwanda, 3 buts à 0, ce mardi, à Mbombela.

C'est dans cette ville de l'est de leur pays que les Bafana Bafana ont joué la 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 dans trois pays, le Canada, les États-Unis d'Amérique et le Mexique.

L'équipe sud-africaine n'a pas pris part à une phase finale de cette compétition depuis l'édition de 2010, qui a eu lieu en Afrique du Sud.

Le 29 septembre dernier, après les septième et huitième journées des éliminatoires, la FIFA a infligé aux Bafana Bafana une défaite sur tapis vert en guise de sanction. Elle lui reprochait d'avoir fait jouer un footballeur écopant d'une suspension.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La décision de la FIFA, qui a consisté à retirer un point à l'Afrique du Sud, n'a eu, donc, aucune conséquence sur le sort de l'équipe sud-africaine à la fin des éliminatoires.

Les Bafana Bafana ont pris la première place du groupe C, avec 18 points. Le Nigeria, deuxième de la même poule avec 17 points, ne s'est pas qualifié à la Coupe du monde.

L'Algérie, le Cap-Vert, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie ont également obtenu la qualification.

L'équipe sud-africaine a participé aux phases finales des éditions 1998 et 2002 de la Coupe du monde, au cours desquelles elle a été éliminée au premier tour.