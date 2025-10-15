Sénégal: Foire Saly Expo 2025 - 240 exposants et plus de 1 000 visiteurs par jour attendus à la première édition

Saly — Près de 240 exposants et plus de 1 000 visiteurs sont attendus à la première édition de la foire Saly Expo 2025, prévue du 23 octobre au 5 novembre prochains, a appris l'APS de

Justin Correa, directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES).

"Nous étions partis au départ sur 180 stands, mais les premières commandes dépassent déjà largement ce que nous avions prévu et nous sommes à 500 demandes", ajouté M. Corréa.

"De 180, nous allons à 240 stands avec l'élargissement de l'espace habitant [de] la foire", a dit le DG du CICES qui prenait part à un comité local de développement en perspective de cet évènement commercial.

"Puisqu'il s'agit d'une première, nous allons accueillir 1 000 voire 2 000 visiteurs par jour", a-t-il ajouté, soulignant que l'ouverture de la saison touristique, aura aussi un impact sur l'événement.

"L'idée, c'est de mettre en place une foire qui sera un rendez-vous annuel à ne pas rater dans le (...) calendrier culturel et commercial du pays", a souligné, pour sa part, Serigne Mamadou Mboup, directeur général de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et Zones touristiques du Sénégal (SAPCO-SA).

Pour Justin Correa, la foire Saly Expo 2025, répond à la vision politique des autorités, en relation, notamment, avec les pôles territoires.

"Il est temps que nous sortions de Dakar, pour voir ce qui se fait de mieux à l'intérieur du pays. Et cette vision épouse la vision des autorités : les Pôles territoires", a-t-il indiqué.

M. Correa a souligné dans ce sens que le CICES envisage d'avoir dans chaque pôle territoire un centre d'expositions.

"Territoires mobilisés démographiques et flux économiques : des dynamiques porteuses de développement durable", est le thème retenu pour cette première édition.

Le sous-préfet de Sindia Elhadj Djiby Bocoum, qui présidait le comité local de développement préparant l'événement, a donné des assurances quant à la mobilisation de "tous les services techniques" de l'État, pour matérialiser les engagements pris pour une réussite de l'événement.

Le maire de Saly Ousmane Guèye, a magnifié la collaboration des services de l'État, pour la tenue de cette rencontre dans sa commune. Il a appelé à la mobilisation des toutes les collectivités territoriales du département de Mbour.