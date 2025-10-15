Sénégal: Décès de la cantatrice Adja Dial Mbaye, icône de la musique traditionnelle sénégalaise

14 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La cantatrice Adja Dial Mbaye, figure marquante de la musique traditionnelle sénégalaise des années 1980 et 1990, est décédée mardi, a appris l'APS de sources médiatiques.

La défunte s'était imposée sur la scène artistique à une époque où la musique traditionnelle était en vogue.

Adja Dial Moussé Alé Mbaye se distinguait par sa voix puissante et la richesse de son répertoire inspiré des traditions orales.

Elle a contribué à faire rayonner le ressorts culturels du Sénégal à travers de nombreuses prestations au Sénégal et à l'étranger.

