Sénégal: Amsatou Sow Sidibé préconise la préservation de la dignité des personnes privées de liberté

14 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal (CNDHS), Pr Amsatou Sow Sidibé, a insisté sur la nécessité de préserver la dignité et les droits fondamentaux des personnes privées de liberté.

"La privation de liberté ne saurait être synonyme de délaissement de la dignité", a-t-elle déclaré lors de la signature d'un mémorandum de coopération entre sa structure et l'Observateur national des lieux de privation de liberté (ONLPL).

"La signature de cette convention vise à consolider notre complémentarité dans un contexte où la protection des droits humains s'impose comme une exigence fondamentale", a expliqué Mme Sidibé, au siège de la CNDHS.

"Ce partenariat permettra de renforcer les synergies entre les deux institutions pour promouvoir la transparence, la responsabilité et la conformité des conditions de détention avec les engagements internationaux du Sénégal", a estimé la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal.

Elle a exhorté la ministre de la Justice, Yassine Fall, à améliorer les conditions de détention et à oeuvrer pour le désengorgement des prisons.

"Les détenus ont droit à une alimentation correcte, à un repos convenable et à un accès aux soins de santé", a-t-elle plaidé.

L'Observateur national des lieux de privation de liberté, Madiaw Diaw, a salué cette initiative qui, selon lui, "consacre une synergie d'action entre deux institutions soeurs, toutes deux chargées de promouvoir et de protéger les droits fondamentaux des personnes privées de liberté".

"L'ONLPL ne ménagera aucun effort pour la mise en oeuvre effective des termes de cette convention", a assuré M. Diaw.

