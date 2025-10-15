Sénégal: Les collectivités territoriales et les sociétés minières invitées à s'approvisionner auprès des groupements féminins locaux

14 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Sinthiou Bamambé — Le sous-préfet de Ouro Sidy, Amadou Mamadou Bâ, a invité, mardi, les collectivités locales et les sociétés minières implantées dans la région de Matam (nord) à s'approvisionner auprès des groupements féminins travaillant dans la zone, en vue de les aider à davantage écouler leurs produits.

"Il ne sert à rien de beaucoup produire si on arrive pas à écouler les produits. Toutes les sociétés en ont besoin, de même que les écoles, les structures sanitaires et autres collectivités territoriales. Il nous faut sensibiliser toutes ces structures pour qu'elles achètent les produits", a-t-il dit.

Il intervenait au terme de cinq jours de formation en fabrication de produits détergents, une initiative organisée à l'intention des groupements de femmes du département de Kanel, sous l'égide du projet Adaptation basée sur les écosystèmes (ABE).

"Au lieu d'aller jusqu'à Dakar acheter des produits", ces structures "peuvent rester par exemple à Sinthiou Bamambé où ces produits existent déjà", a ajouté Amadou Mamadou Bâ.

Selon le capitaine Bocar Abass Sall, coordonnateur du projet ABE dans la région de Matam et le département de Podor, la zone du Ferlo, où le projet est déroulé, "renferme beaucoup d'espèces qui peuvent participer au développement de la région".

Selon lui, c'est fort de ce constat que ABE s'est investi dans l'accompagnement des groupements de femmes sur les chaînes de valeur.

"C'est pour cela que nous avons initié cette formation, au cours de laquelle du matériel d'accompagnement a été remis aux groupements féminins bénéficiaires. Nous avons identifié des zones dans lesquelles nous allons mettre en place des plateformes regroupant des femmes à Sinthiou Bamambé", a-t-il annoncé.

