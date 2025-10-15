Addis-Abeba — Une délégation éthiopienne de haut niveau conduite par le ministre des Finances, Ahmed Shide, a tenu des discussions constructives avec le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe, Ndiame Diop, en marge des Assemblées annuelles 2025 de la Banque mondiale et du FMI.

La délégation comprenait notamment le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Eyob Tekalign, le conseiller principal du Premier ministre, Teklewold Atnafu, ainsi que d'autres responsables gouvernementaux.

Les échanges ont porté sur les réformes macroéconomiques en cours, l'état d'avancement des projets de développement et les nouvelles perspectives de coopération.

Le ministre Ahmed a salué le soutien technique et financier de la Banque mondiale, soulignant son rôle central dans la mise en oeuvre du vaste programme de développement de l'Éthiopie.

Il a mis en avant les progrès réalisés dans les réformes pro-pauvres et appelé à un appui accru dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, du capital humain, de l'intégration régionale et des infrastructures.

Ndiame Diop a félicité l'Éthiopie pour son leadership et son approche pangouvernementale, qui ont permis des avancées notables dans la réalisation des objectifs macroéconomiques.

Il a réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale à poursuivre son accompagnement à travers des initiatives majeures telles que Mission Énergie 300, destinée à élargir l'accès à l'électricité, et Mission Agriconnect, axée sur la productivité agricole et les chaînes de valeur.

Parallèlement, la délégation éthiopienne a rencontré le directeur général adjoint du FMI, Nigel Clarke, ainsi que les responsables du département Afrique du Fonds, pour faire le point sur le programme soutenu par l'institution.

Ahmed Shide a remercié le FMI pour son appui constant au programme de réformes visant à libérer le potentiel économique du pays, créer des emplois et améliorer les conditions de vie des citoyens.

Il a toutefois souligné les coûts élevés des réformes et plaidé pour un renforcement des financements concessionnels à la mesure des besoins de l'une des principales économies africaines.

Le gouverneur Eyob Tekalign a, de son côté, présenté les avancées enregistrées dans le processus de restructuration de la dette dans le cadre du Cadre commun du G20, un pilier essentiel du programme de réformes.

Nigel Clarke a salué la détermination de l'Éthiopie, estimant que son programme de réformes constitue un modèle pour d'autres pays, et a promis la poursuite du soutien du FMI.

Il a également insisté sur la nécessité de mobiliser davantage de ressources avec les partenaires au développement.

Une troisième revue du programme du FMI est prévue à Addis-Abeba afin d'évaluer les progrès accomplis et de renforcer la coopération autour des priorités de développement à long terme.

Clarke devrait se rendre en Éthiopie en décembre pour rencontrer les autorités et les acteurs économiques nationaux.

En marge des réunions, le ministre Ahmed Shide s'est également entretenu avec Waleed Al-Bahar, directeur général par intérim du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, afin de renforcer le partenariat historique entre les deux parties.

Les discussions ont porté sur les réformes économiques, les projets financés par le Fonds, les priorités de développement nationales, ainsi que les nouvelles opportunités de coopération, notamment dans le financement des infrastructures de transport et le développement du secteur privé.

Le projet du nouvel aéroport international de l'Éthiopie a occupé une place centrale dans les échanges.

Al-Bahar a salué la vision économique du gouvernement et confirmé l'engagement du Fonds koweïtien à soutenir la mise en oeuvre de projets d'infrastructures majeurs et d'autres secteurs stratégiques.