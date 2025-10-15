Addis-Abeba — Le récent lancement de Pulse of Africa Media représente un tournant majeur dans la transformation du discours mondial sur l'Afrique, a déclaré Tagese Chafo, président de la Chambre des représentants du peuple d'Éthiopie.

Cette nouvelle plateforme panafricaine, initiée par le Premier ministre Abiy Ahmed, a été officiellement inaugurée la semaine dernière à Addis-Abeba.

Lors de sa visite au siège de Pulse of Africa Media aujourd'hui, M. Tagese a affirmé que cette initiative constitue une étape déterminante pour renforcer la voix et la présence de l'Afrique sur la scène internationale.

Il a rappelé que, malgré ses immenses richesses naturelles, sa diversité culturelle et son identité profondément enracinée, le continent a longtemps souffert d'un manque de médias capables de refléter authentiquement sa réalité.

Selon lui, la création de Pulse of Africa Media vient combler ce vide historique, permettant à l'Afrique de raconter ses propres histoires, de partager ses réussites et d'exprimer ses aspirations à travers une narration qui lui est propre.

Le président a également insisté sur la nécessité d'un engagement collectif des Africains, soulignant que le succès de cette plateforme dépendra de la participation active de tous ceux qui croient en la force de la voix africaine.

Réaffirmant le soutien du gouvernement éthiopien à la mission de Pulse of Africa, Tagese a assuré que toute l'assistance nécessaire serait apportée pour garantir sa croissance et son rayonnement.

En conclusion de sa visite, il s'est dit impressionné par l'infrastructure moderne et les technologies avancées qui soutiennent les opérations du média.

Conçue comme une plateforme continentale novatrice, Pulse of Africa Media ambitionne de valoriser les perspectives africaines, déconstruire les stéréotypes et offrir une voix authentique et unifiée de l'Afrique sur la scène médiatique mondiale.