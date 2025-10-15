Soudan: Le Sous-Secrétaire de Ministère des AE rencontre le Ministre Vénézuélien adjoint des AE

15 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Sous -Secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Ambassadeur Hussein Al-Amin Al-Fadhil, a rencontré Mardi le Ministre Adjoint des Affaires Etrangères du Venezuela, Yuri Alexander Pimentel, en marge de sa participation à la 19ème Réunion des Ministres des Affaires Etrangères des Pays Non Alignés (NAM) qui se tient à Kampala du 14 au 16 Octobre.

Au début de la réunion, le Sous-Secrétaire a informé son homologue Vénézuélien sur les développements de la situation au Soudan, exprimant le désir et la disposition du Soudan à développer ses relations avec la République Bolivarienne du Venezuela, en créant un comité de consultations politiques entre les Ministères des Affaires Etrangères des deux pays et le développement des relations économiques et commerciales, notamment dans les secteurs de l'agriculture et des minéraux.

Pour sa part, le ministre adjoint des Affaires étrangères Vénézuélien a affirmé le soutien ferme de son pays au Soudan et au gouvernement de transition légitime présidé par le Général Abdel Fattah Al-Burhan, Président du Conseil de Souveraineté de Transition, réitérant le souci de son pays de préserver ses relations historiques solides avec le Soudan, soulignant que les deux pays rencontrent les mêmes menaces qui nécessitent l'action commune pour y faire face.

La réunion a souligné la nécessité d'oeuvrer et de coordonner pour mettre en oeuvre les directives des dirigeants des deux pays concernant le soutien des positions de deux pays au sein de tous les forums internationaux, tout en partant des relations historiques et privilégiées qui les unissent.

