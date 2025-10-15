Soudan: Le pays et la Chine discutent de la réhabilitation des institutions culturelles et médiatiques

Le ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Khalid Al-Ayesir, a reçu mardi dans son bureau le nouveau chargé d'affaires de l'ambassade de la République populaire de Chine au Soudan, M. Xu Jian.

Les deux parties ont affirmé la profondeur et la solidité des relations sino-soudanaises, réitérant leur engagement à les soutenir et à les développer davantage.

Le ministre Al-Ayesir a informé le chargé d'affaires chinois de l'ampleur des actes de vandalisme commis par les milices contre les médias, notamment la radio et la télévision, l'Agence de Soudanaise Presse(SUNA), ainsi que contre des musées, des théâtres, des lieux artistiques et le Centre de l'amitié, symbole des liens solides entre les deux nations.

Le ministre a remis des invitations officielles à ses trois homologues chinois des secteurs de la culture, du tourisme et des médias pour qu'ils se rendent au Soudan dans les meilleurs délais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le chargé d'affaires chinois a invité le ministre à participer au 7e Forum de coopération sino-arabe sur la radio et la télévision, prévu le mois prochain en Chine.

M. Xu Jian a également accepté de former une nouvelle troupe de la troupe acrobatique soudanaise en Chine et a invité le ministère et la troupe actuelle à une réunion à l'ambassade de Chine afin de discuter de la finalisation des arrangements.

Il s'est également engagé à réhabiliter le cinéma de la salle d'amitié sino-soudanais à Khartoum, en soutien au programme du ministère visant à réhabiliter les personnes touchées par la guerre.

Le chargé d'affaires chinois a affirmé la volonté de son pays de contribuer à la coopération à long terme et à la reconstruction des institutions médiatiques, culturelles et touristiques endommagées par la guerre, les qualifiant de secteurs clés du partenariat bilatéral.

Il a souligné qu'ils avaient été inclus dans le plan de la Chine visant à participer à la reconstruction du Soudan et à atténuer les effets négatifs de la guerre et des actions des Forces de soutien rapide (FSR) rebelles.

Ibrahim Al-Bazai, directeur général de la Société soudanaise de radio et de télévision ; Walid Mustafa, directeur de la Télévision nationale soudanaise ; Ibrahim Musa, directeur de l'Agence Soudanaise de presse (SUNA) ; et plusieurs hauts fonctionnaires du ministère ont assisté à la réunion

Il convient de noter que les relations diplomatiques entre le Soudan et la Chine ont été établies en 1956 et sont depuis restées parmi les plus solides de la région.