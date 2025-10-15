Soudan: Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères rencontre le vice-ministre yéménite des Affaires étrangères

L'ambassadeur Hussein Al-Amin Al-Fadil, sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a rencontré aujourd'hui M. Mustafa Al-Numan, vice-ministre des Affaires étrangères du Yémen et chef de la délégation yéménite participant à la réunion.

La rencontre s'est tenue en marge de sa participation à la 19e réunion des ministres des Affaires étrangères du Mouvement des non-alignés (MNA), qui s'est tenue à Kampala du 14 au 16 octobre.

L'entretien a porté sur l'évolution de la situation dans les deux pays et a souligné l'importance d'une action commune pour relever les défis auxquels sont confrontés le Soudan et le Yémen, en promouvant et en développant les relations historiques entre les deux peuples frères.