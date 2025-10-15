Soudan: Le Premier ministre reçoit une invitation officielle pour visiter la Libye

Le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, a rencontré aujourd'hui à Port-Soudan l'ambassadeur de Libye, le Dr Fawzi Abdel Rahim Abu Mariz, en présence du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohieddine Salem.

Il a reçu une invitation officielle du Premier ministre du gouvernement libyen d'unité nationale, Abdul Hamid Mohammed Dabaiba, pour se rendre en Libye.

L'ambassadeur libyen a expliqué dans un communiqué de presse qu'il a transmis au Premier ministre les félicitations du gouvernement libyen pour son accession à la tête du gouvernement de l'espoir.

Il a affirmé le soutien de la Libye au Soudan et à son intégrité territoriale, ainsi que son rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires soudanaises.

L'ambassadeur a expliqué que la rencontre a porté sur les efforts déployés par le gouvernement libyen pour accueillir les ressortissants soudanais en Libye.

La réunion a également porté sur le renforcement des mécanismes de coopération entre les deux pays frères afin de servir leurs intérêts communs.

Il a noté à cet égard que l'ambassade de Libye à Khartoum a été évoquée, si Dieu le veut, pour reprendre prochainement ses opérations.