Soudan: Le Premier ministre affirme la solidité des relations soudano-marocaines

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, a affirmé la solidité des relations soudano-marocaines.

Cela a au lieu lors de sa rencontre aujourd'hui à Port-Soudan avec l'ambassadeur du Maroc, Mohamed Maa El-Ainain, en présence du ministre des Affaires étrangères, Mohieddine Salem.

Il a souligné la solidité des relations soudano-marocaines et la volonté du Soudan de les consolider au service des intérêts des deux pays frères.

L'ambassadeur du Maroc, Mohamed Maa El Ainain, a expliqué dans un communiqué de presse qi'il a discuté avec le Premier ministre des relations bilatérales entre les deux pays et des moyens de les renforcer, de les développer et de les faire progresser, ainsi que des questions d'intérêt commun sur la scène arabe, régionale et internationale.

M. Maa El Ainain a exprimé ses remerciements et sa gratitude pour le soutien apporté par le Soudan aux candidatures du Maroc dans les forums régionaux et internationaux, affirmant le soutien de son pays à tout ce qui contribue à la sécurité et à la stabilité au Soudan.