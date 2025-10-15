Soudan: La Procureure générale rencontre le chef de la justice

14 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

La Procureure générale, Mawlana Intisar Ahmed Abdel-Al, accompagnée du Premier Procureur général adjoint, Mawlana Kamal Mahjoub Ahmed, et du Chef du Bureau exécutif , Mawlana Muhallab Abdel-Rahman, a rendu visite aujourd'hui au chef de ka justice Abdel-Aziz Fath al-Rahman.

Le chef de la justice a reçu la Procureure générale et la délégation qui l'accompagnait dans son bureau, en présence des directeurs de ses départments.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération et de la coordination entre le pouvoir judiciaire et le Procureur général dans les domaines d'intérêt commun, et du développement des services fournis aux employés des deux institutions afin de garantir la justice et de promouvoir l'État de droit.

