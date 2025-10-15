Le FTSE Russell a publié son rapport annuel 2025 sur la classification des pays, qui met en évidence des changements majeurs pour les marchés africains.

L'Égypte risque d'être déclassée et le Nigeria se rapproche d'un retour dans les indices mondiaux

Cette mesure fait suite à la libéralisation du marché des changes par la Banque centrale du Nigeria et aux efforts déployés pour rétablir la transparence et la liquidité du marché.

L'Égypte a été placée sur la liste de surveillance en vue d'une reclassification potentielle du statut de marché émergent secondaire à celui de marché frontière. Le fournisseur d'indices a déclaré que l'Égypte ne remplissait plus le nombre minimum de titres requis pour rester dans la catégorie des marchés émergents, en raison de contraintes de liquidité, de pénuries de devises et d'une faible participation étrangère.

Un déclassement pourrait réduire la pondération de l'Égypte dans les indices de référence mondiaux et entraîner des sorties de capitaux des fonds passifs qui suivent les indices FTSE.

À l'inverse, le Nigeria a été ajouté à la liste de surveillance en vue d'un reclassement potentiel du statut de marché non classé à celui de marché frontière, après avoir satisfait aux cinq critères de qualité des marchés du FTSE. Cette décision fait suite à la libéralisation du marché des changes par la Banque centrale du Nigeria et aux efforts déployés pour rétablir la transparence et la liquidité du marché.

Le FTSE Russell a également annoncé des améliorations pour le Vietnam (Frontier → Secondary Emerging, à compter de septembre 2026) et la Grèce (Advanced Emerging → Developed), tandis que la Slovaquie rejoindra le FTSE WGBI en juin 2026.

Points clés à retenir

La revue 2025 de FTSE Russell illustre un moment de divergence pour les marchés africains. Le déclassement potentiel de l'Égypte met en évidence des défis structurels profonds : manque de liquidités, pénurie de devises étrangères et baisse de la confiance des investisseurs. Un tel reclassement réduirait les entrées de fonds passifs et renforcerait l'isolement du marché à un moment où la situation budgétaire est tendue.

La trajectoire contrastée du Nigeria - de l'exclusion à une possible réintégration à la frontière - témoigne du succès précoce de la libéralisation du naira et des réformes politiques sous la présidence de Bola Tinubu. La réintégration de l'indice FTSE Frontier pourrait canaliser de nouveaux flux de portefeuille et renforcer la visibilité de la bourse nigériane auprès des investisseurs mondiaux.

Ces deux mouvements mettent en évidence un recalibrage plus large du paysage financier africain, où les réformes en matière de monnaie, de gouvernance et d'accessibilité sont de plus en plus cruciales pour attirer les capitaux dans un monde post-boom des liquidités.