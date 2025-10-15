Gabon: La Fondation Ma Bannière célèbre la Journée mondiale de la santé mentale

La Journée mondiale de la santé mentale a été célébrée le 10 octobre à travers plusieurs pays dans le monde. Au Gabon, la Fondation Ma Bannière de la Première Dame, Zita Oligui Nguema, soucieuse du bien-être des populations, n'est pas restée en marge de cette journée. Laquelle journée était l'occasion de rappeler le besoin de préserver et de développer le soutien en matière de santé mentale en temps de crise.

« La santé mentale est aussi importante que la santé physique. Nous devons prendre soin de notre bien-être émotionnel et mental. » disait Michelle Obama, First Lady des Etats Unis et d'ajouter : "La vie est trop courte pour être malheureux". La Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema s'inscrit dans cette optique, celle d'accorder de l'importance à la santé mentale.

Au Gabon comme ailleurs, la santé mentale fait partie intégrante du bien-être de chacun. La Première Dame, à travers La Fondation Ma Bannière, réaffirme aujourd'hui son engagement à promouvoir une approche globale de la santé, où le corps, l'esprit et l'âme sont indissociables. "Préserver sa santé mentale, c'est préserver sa dignité, sa force et sa capacité à rebondir face aux épreuves" soutiendra t-elle. -Fondée par la Première Dame du Gabon, Mme Zita Oligui Nguema, la Fondation Ma Bannière oeuvre pour la dignité, les droits et l'inclusion des enfants et des jeunes gabonais en situation de détresse-.

La journée mondiale de la santé mentale, faut-il le rappeler à des fins utiles, est une journée internationale consacrée à l'éducation et à la sensibilisation du public envers la santé mentale contre la stigmatisation. Elle a été célébrée pour la première fois en 1992

Pour l'édition 2025, la Journée mondiale de la santé mentale souligne une priorité souvent négligée : l'accès aux services de santé mentale en cas de catastrophes et d'urgence. Ce thème prône une intégration systématique du soutien psychosocial auprès de populations victimes de crises humanitaires.