Les experts de la 13e Commission mixte de coopération entre le Burkina et Ghana sont en conclave du 14 au 16 octobre 2025, à Ouagadougou. Durant trois jours, ils vont peaufiner les projets d'accords de coopération.

Durant trois jours, les experts de la 13e session de la commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République du Ghana vont se réunir à Ouagadougou. L'événement s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Les travaux ont débuté sous la présidence du chef de la délégation des experts du Burkina Faso, Saïdou Zongo, le mardi 14 octobre 2025 à Ouagadougou.

A l'entendre il s'agira pour les parties de faire le point des recommandations et les accords signés lors de la 12e session qui a eu lieu à Accra en 2018 et d'examiner les nouveaux projets d'accords de coopération entre les deux pays. Il a poursuivi que ce sera également l'occasion de passer en revue d'autres aspects de la coopération bilatérale notamment sur les domaines de la sécurité, de justice et de transport.

En outre M. Zongo a indiqué qu'au regard de la volonté affirmée des présidents du Ghana et du Burkina d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération. La partie burkinabè a soumis de nouveaux projets d'accord de coopération portant sur des domaines diversifiés et d'intérêts communs. Ainsi, il a souhaité que ces propositions fassent l'objet d'une attention bienveillante de la part du Ghana.

« Le Burkina et le Ghana continuent d'entretenir d'excellentes relations de coopération empreintes de respect mutuel, de consi-dération profonde et d'entraide permanente », a-t-il affirmé. Le chef de la délégation burkinabè a aussi fait savoir que la tenue régulière des consultations régulière entre les deux Etats traduit la bonne santé de ces relations. Pour cela, il a rendu hommage au leadership des plus hautes autorités burkinabè et ghanéennes qui oeuvrent inlassablement à préserver des relations de bon voisinage.

Quant au chef de la délégation des experts de la république du Ghana, Alexander Grant Ntrakwa, il a salué la tenue de la réunion bilatérale. Ainsi, il a exprimé sa gratitude au nom du peuple du Ghana pour l'hospitalité réservée à sa délégation. Pour lui, cette réunion représente un tournant décisif pour renforcer les relations bilatérales afin de permettre une coopération bénéfique pour le Ghana et le Burkina.

« Cette commission conjointe est une plate-forme stratégique à travers laquelle les deux Nations continuent de consolider et d'étendre les coopérations dans les domaines clés que sont l'investissement, la sécurité, l'agriculture, l'énergie, l'éducation et l'infrastructure », a-t-il expliqué. En sus, Alexander Grant Ntrakwa a indiqué que la partie ghanéenne attend de cette rencontre, des fondements nécessaires pour renforcer cette coopération. Par ailleurs, il a nourri l'espoir de voir l'assemblée se focaliser sur des domaines qui vont impacter le domaine sécuritaire qui est un élément important pour les deux pays.