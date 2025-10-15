La Commission de l'informatique et des libertés (CIL) a animé, mardi 14 octobre 2025 à Ouagadougou, une séance d'échanges avec les agents du ministère de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales sur la protection des données à caractère personnel.

La Commission de l'informatique et des libertés (CIL) veut renforcer la culture de la protection des données à caractère personnel dans l'Administration publique.

C'est pourquoi, dans le cadre de ses tournées de sensibilisation au sein des départements ministériels, sa présidente, Dr Halguièta Nassa, a rencontré, ce mardi 14 octobre 2025 à Ouagadougou, les responsables et agents du Ministère de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MEBAPLN). Par ces échanges, la CIL entend informer le personnel sur les enjeux liés à la collecte et au traitement des données personnelles et encourager la mise en place de bonnes pratiques au sein du ministère.

La présidente de la CIL a insisté sur la responsabilité particulière de ce département ministériel, qui manipule quotidiennement des données sensibles concernant les élèves, les enseignants, les parents d'élèves et les agents administratifs.

« Derrière chaque donnée se cache une personne, une identité, un droit fondamental », a-t-elle rappelé tout en invitant à adopter des comportements responsables dans le traitement et la conservation des informations. Elle a proposé trois axes prioritaires pour une gouvernance efficace des données.

Il s'agit de la désignation d'un Délégué à la protection des données (DPO), l'identification des différents traitements de données effectués dans les structures du ministère et le respect des formalités légales prévues par la réglementation nationale. Selon elle, ces étapes sont indispensables pour garantir la transparence, renforcer la confiance et assurer la conformité de l'administration. Tout en réaffirmant la disponibilité de son institution à accompagner le MEBAPLN, Dr Nassa a insisté sur la nécessité d'intégrer la culture de la protection des données dans les programmes scolaires.

Elle a proposé que la rentrée scolaire et universitaire soit désormais couplée à la campagne nationale d'éducation au numérique. Une mesure qui, à son avis, permettrait d'enraciner durablement la culture du respect de la vie privée dans le système éducatif. Quant au ministre de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, il a salué la démarche de la CIL et réaffirmé l'engagement de son département à œuvrer pour une gestion responsable des données personnelles.

Il a indiqué que plusieurs plateformes numériques sont utilisées par son ministère. Il a cité entre autres, le Fichier national unique des élèves (FIUE-BF), la plateforme Faso

e-éducation et le logiciel Graine. « Ces outils sont essentiels à la modernisation de notre système éducatif, mais ils exigent une vigilance accrue », a souligné le ministre Dingara. Il a invité les acteurs du secteur à « construire ensemble un environnement numérique sécurisé et respectueux des droits de chacun ».