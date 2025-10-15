Burkina Faso: Campagne agricole 2025-2026 - Le gouverneur de la région de Yaadga s'imprègne des réalités du terrain

Dans le cadre du suivi de la campagne agricole humide, le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa, a effectué une tournée dans les bas-fonds rizicoles, le vendredi 10 octobre 2025, dans les communes de Ouahigouya et de Gourcy.

L'offensive agropastorale et halieutique, une initiative assignée par le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire est une vision partagée par tous les burkinabè. C'est dans ce sens que le gouverneur de la région de Yaadga ainsi que les corps constitués de la région et les partenaires techniques et financiers étaient sur le terrain le vendre 10 octobre dernier afin de constater les réalités du monde agricole et encourager les producteurs à poursuivre les efforts.

Nous sommes à Goinré, à quelques km de la ville, côté Nord de Ouahigouya, un bas-fond rizicole d'une superficie de plus de 50 hectares (ha) complètement aménagé dans le cadre de l'offensive agropastorale et halieutique au profit des personnes déplacées internes (PDI) et des populations hôtes pour la production du riz. Bientôt c'est la moisson et avec l'appui technique de l'Etat et ses partenaires, la joie se fait sentir sur les visages des producteurs et des autorités lors de la visite de ce 10 octobre 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon les avis des producteurs, l'autosuffisance alimentaire sera une réalité au Burkina Faso. Avec un rendement estimatif de 6 tonnes à l'hectare, c'est plus de 300 tonnes de riz FKR19 qui sont attendues pour la campagne.

Abdoulaye Ouédraogo est bénéficiaire d'une parcelle dans le bas-fond de Goinré. « La physionomie des plantes nous donne déjà satisfaction. Je peux vous affirmer sans crainte que nous allons faire un bon rendement. Tout cela, c'est grâce à l'appui des autorités ».

Après Ouahigouya, nous voilà à Kibilo, un village situé à 13 km de Gourcy dans la province du Zondoma. Là également, grâce l'appui de l'Etat et de ses partenaires, plus de 50 hectares de superficie y ont été aménagés par les autorités pour la première fois au profit des populations pour la production rizicole.

La réussite de la campagne agricole dépend de l'engagement de tous, a lancé le gouverneur de la région de Yaadga lors de sa tournée à Goinré et Kibilo. En allant à la rencontre des producteurs en compagnie des corps constitués et des partenaires, l'autorité régionale a voulu donner un signal fort, celui d'une administration proche du terrain et soucieuse des résultats escomptés selon la dynamique du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est celle de la souveraineté alimentaire.

« Notre sortie vise à constater l'effectivité de l'offensive agropastorale et halieutique dans la région. Nous sommes vraiment satisfaits des résultats qui sont prometteurs. Nous remercions l'ensemble des acteurs pour ces résultats et nous les rassurons de l'accompagnement des plus hautes autorités du pays qui ont pris l'engagement de parvenir à la souveraineté alimentaire par cette initiative. Le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré met l'accent sur l'agriculture pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et je suis convaincu qu'avec ce que nous avons vu, cela sera une réalité au Burkina Faso », a déclaré le gouverneur Thomas Yampa.

Après la tournée dans les deux bas-fonds rizicoles de Goinré et de Kibilo, c'est un sentiment de joie qui a animé le gouverneur. « Nous avons rencontré des populations totalement engagées qui ont bien compris le message des plus hautes autorités du pays. Nous rassurons la population de la disponibilité des autorités et nous les invitons à poursuivre dans la même dynamique de détermination afin que la souveraineté alimentaire soit une réalité au Burkina Faso dans un bref délai » a conclu M. Yampa.

Le directeur régional en charge de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques de Yaadga, Bernard Sawadogo, dit être très satisfait de l'évolution de la campagne agricole dans la région.

Un bon rendement à l'horizon

Pour lui, dans le cadre de l'offensive agropastorale et halieutique, les producteurs ont bénéficié d'un accompagnement de l'Etat et de ses partenaires. Beaucoup d'intrants ont été remis aux producteurs. Monsieur Sawadogo a indiqué qu'au regard de la bonne pluviométrie jusqu'à cette date, la campagne agricole présage de bons résultats. « Nous sommes convaincus quant à l'atteinte des résultats escomptés. En termes de production de riz, nous serions au-delà des 31 000 tonnes de riz pour dans la région ».

Moussa Sawadogo, producteur dans le bas-fond rizicole de Kibilo, exprimait sa joie. Pour lui, grâce au soutien des autorités, la moisson s'annonce bonne. Sur le site du bas-fond rizicole, monsieur Sawadogo et ses collègues producteurs espèrent récolter environ 175 tonnes de riz FKR19 pour la campagne. « Nous sommes très contents de revoir le gouverneur sur ce site. Je remercie les autorités pour l'initiative. A l'heure actuelle, nous pouvons vous rassurer que la campagne agricole s'est bien passée. Aujourd'hui, le gouverneur nous a donné le top départ pour les récoltes. Nous espérons atteindre les objectifs visés ».

Toujours dans le cadre des visites, le gouverneur a rendu visite à l'entreprise « Mandélize », une unité industrielle spécialisée dans la transformation de la patate douce en d'autres produits alimentaires tels que le biscuit et bien d'autres. Tout en saluant la détermination des responsables de l'unité dont la vision s'inscrit dans la dynamique des autorités, M. Yampa a rassuré son accompagnement et les a invités à poursuivre dans la persévérance.

C'est dans une bonne ambiance avec les producteurs, partenaires et services techniques qu'a pris fin la visite. Le gouverneur a invité l'ensemble des acteurs impliqués à faire confiance à la vision des autorités et de soutenir nos forces combattantes dans la reconquête du territoire national jusqu' à la victoire finale.