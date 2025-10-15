Burkina Faso: Don de sang - L'armée s'engage à sauver des vies

Le ministère de la Défense et des Anciens combattants a organisé une opération de don de sang, mardi 14 octobre 2025, à Ouagadougou.

En plus de leurs actions sur le théâtre des opérations dans la lutte contre le terrorisme, les Forces armées nationales veulent marquer la seconde phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) 2025 en mettant en avant un geste à la fois humanitaire et profondément civique. Elles ont décidé de donner du sang pour sauver les populations. Organisée par le ministère de la Défense et des Anciens combattants, mardi 14 octobre 2025 à Ouagadougou, l'opération a connu une forte mobilisation des Forces de défense et de sécurité.

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de Brigade Célestin Simporé, a souligné l'importance de ce geste simple mais vital. Pour lui, le sang ne se fabrique pas. Il est donc normal que l'on puisse faire acte de patriotisme pour les concitoyens. « C'est le plus beau cadeau que nous puissions donner à notre peuple pour sauver des vies et soigner des enfants atteints du paludisme et toute autre maladie nécessitant une transfusion sanguine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est une fierté pour nous de poser cet acte patriotique de participation citoyenne », a-t-il déclaré. Tout en rappelant que le sang est un bien inestimable, un don divin qui ne s'achète ni ne se vend, le ministre a invité la population et toute personne de bonne volonté à emboîter leur pas. Le directeur central des services de santé des armées, le médecin colonel Romaric Toé, a aussi soutenu qu'au-delà des besoins civils, l'armée est également concernée. « Les blessés parmi les forces armées, souvent victimes d'opérations ou d'accidents, dépendent eux aussi de la disponibilité du sang pour leur survie.

Cette journée de don se veut donc un geste de soutien à la fois aux civils et aux militaires », a-t-il indiqué. Pour cette opération, plus de 200 poches de sang sont attendues. Les donneurs ont également exprimé leur gratitude au ministère de tutelle, qui, à travers ces JEPPC témoigne de la solidarité entre les forces armées et la population civile. Pour l'aviateur à la Base aérienne 511, Victor Traoré, le don de sang est un acte de fraternité envers ceux qui risquent leur vie pour protéger la nation et la population civile.

A son avis, cette contribution est une manière concrète de venir en aide à ses frères d'armes et aux autres blessés qui ont besoin de ce geste vital.