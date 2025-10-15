Burkina Faso: Tribunal de grande instance de Banfora - Un nouveau président et 4 autres magistrats installés

Le nouveau président du Tribunal de grande instance (TGI) de Banfora, nommé en juillet dernier, a été installé dans ses fonctions, lundi 13 octobre 2025. A la suite du nouveau président, 4 autres magistrats précédemment nommés par le Conseil supérieur de la magistrature, ont été installés par la même occasion.

Le poste de président du Tribunal de grande instance (TGI) de Banfora, vacant depuis l'incarcération en début février 2025 du président d'alors, Sidaty Yoda (Ndlr : pour stellionat et blanchiment de capitaux), ne l'est plus à compter de ce jour. Nommé pour cette juridiction par décret du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), le 17 juillet dernier, le nouveau président, Sié Elvis Ouattara, a été installé dans ses nouvelles fonctions, lundi 13 octobre 2025, à Banfora.

Conformément à la loi organique de la magistrature, c'est en audience solennelle tenue dans la salle d'audience du TGI de Banfora que le nouveau président a été installé. Cumulativement à sa fonction de président du TGI, il est également le nouveau président du Tribunal administratif de Banfora, comme le précise son décret de nomination. Le nouveau promu est un magistrat de 2e grade, 3e échelon, qui a intégré le corps de la magistrature burkinabè en 2015 après 2 ans de formation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Comme premier poste, il fut juge au TGI de Dédougou jusqu'en 2020. En 2020, il est affecté au TGI de Bobo-Dioulasso également comme juge jusqu'à sa nomination à son nouveau poste. Le procureur du Faso près le TGI de Banfora, Ollo Idriss Palé, qui a lu les réquisitions du ministère public lors de l'installation, a souligné que le départ de M. Yoda a jeté le TGI de Banfora et ses acteurs dans un climat de méfiance des justiciables de la région.

Effectif réduit

Une façon pour lui d'évoquer le défi qui attend le nouveau président. « Il est attendu de vous, la rupture avec les pratiques aux antipodes des règles déontologiques auxquelles se livrait votre prédécesseur », a lancé M. Palé. Il a également évoqué le problème de

ressource humaine auquel fait face le TGI, notamment l'effectif réduit de magistrats à savoir un total de 9 magistrats, y compris, ceux du siège, ceux de l'instruction et ceux du parquet. Or, a-t-il dit, il faut suffisamment de magistrats pour satisfaire les justiciables.

Outre le nouveau président, 4 autres magistrats ont été installés ce jour. Doumadiyé Arsène Ibrahim Nagalo, magistrat du 2e grade, 2e échelon, nommé par décret du 2 octobre 2025, a été installé comme vice-président du TGI et cumulativement du Tribunal administratif de Banfora. Issa Konaté, magistrat de 2e grade, 1er échelon, occupe désormais la fonction de Juge au TGI et cumulativement Juge des Enfants.

Souleymane Traoré, magistrat 2e grade 1er échelon, est nommé juge du siège au TGI de Banfora. Yves Ansèlme Thélesphore Kaboré, magistrat de 2e grade 1er échelon, est installé au poste de substitut du procureur près le TGI de Banfora et cumulativement, Commissaire de Gouvernement adjoint du Tribunal administratif de Banfora. Tout en les félicitant, le procureur Palé a exhorté les magistrats nommés à tout faire, dans la légalité pour mériter la confiance des justiciables.

Au sortir de son installation, le nouveau président a dit être conscient du défi qui l'attend et s'est engagé à travailler afin de mériter la confiance des justiciables de la région, avec à l'appui, un plan de modernisation de la juridiction. Le président du CSM, Adama Ouédraogo, a reconnu les désagréments qu'a pu causer l'arrestation de l'ex-président. Il a par la même occasion rassuré les populations que l'installation du nouveau président marque une rupture avec le feuilleton de Sidaty Yoda.