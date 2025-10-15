Mauritanie/Sénégal: Mondial 2026 - Le Sénégal écrase la Mauritanie (4-0) et valide son billet

14 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Djibril DIAO

Les Lions du Sénégal se qualifient avec brio pour la Coupe du Monde 2026 (États-Unis, Mexique, Canada), grâce à une victoire éclatante (4-0) contre la Mauritanie lors de la dernière journée des qualifications.

Le Sénégal a démarré la rencontre avec beaucoup d'intensité, se procurant rapidement de nettes opportunités par l'intermédiaire de Mané, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Malgré cette domination précoce -- notamment une tentative sauvée sur la ligne par un défenseur mauritanien -- les joueurs de Pape Thiaw ont longtemps buté sur une défense bien regroupée.

C'est finalement la légende Sadio Mané qui a délivré le Stade Me Abdoulaye Wade. Juste avant la mi-temps, dans le temps additionnel, l'attaquant a transformé un coup franc direct, offrant l'avantage (1-0) au Sénégal à la pause et plaçant les Lions en position idéale pour la qualification.

Au retour des vestiaires, Sadio Mané a rapidement douché les espoirs des Mourabitounes. Servi idéalement dans la surface, "Nianthio" a éliminé son vis-à-vis avant d'ajuster le gardien pour s'offrir un doublé et doubler la mise (2-0).

Le festival offensif s'est poursuivi à la 64e minute. Iliman Ndiaye, le joueur d'Everton, a illuminé le stade d'une action de classe mondiale, s'offrant une percée solitaire pour dribbler la défense mauritanienne et inscrire le troisième but sénégalais (3-0).

Face à ce score acquis, le sélectionneur Pape Thiaw a procédé à plusieurs changements. L'entrant Habib Diallo a lui aussi participé à la fête en marquant le quatrième et dernier but, sur une passe décisive d'Ismaïla Sarr.

Avec ce succès sans appel (4-0), le Sénégal valide sa qualification pour la Coupe du Monde 2026. Il s'agit de la quatrième participation du pays à un Mondial, et de la troisième consécutive après les éditions de 2018 et 2022.

Au classement, le Sénégal termine en tête avec 24 points, devant la RD Congo (22 points).

