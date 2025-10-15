Sénégal: Mondial 2026 (Q)-10e journée - Calendrier, résultats et classements complets

15 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

La 10ème et dernière journée de qualification au Mondial 2026 a livré son verdict ce mardi 14 octobre en Afrique. Les neuf pays qualifiés sont : le Maroc, l'Egypte, la Tunisie, l'Algérie, le Ghana, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, victorieux 4-0 de la Mauritanie. Les quatre barragistes sont le Cameroun, le Gabon, le Nigeria et la RD Congo. Voici les résultats et le classement complets.

Les classements (en gras, les pays déjà qualifiés)

Groupe A : 1. Égypte (26 pts, +18), 2. Burkina Faso (21 pts, +15), 3. Sierra Leone (15 pts, +2), 4. Guinée-Bissau (10 pts, -2), 5. Éthiopie (9 pts, -5), et 6. Djibouti (1 pt, -28)

Groupe B : 1. Sénégal (24 pts, +19), 2. RD Congo (22 pts, +9), 3. Soudan (13 pts, +2), 4. Togo (8 pts, -5), 5. Mauritanie (7 pt, -9) et 6. Soudan du Sud (5 pts, -16).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Groupe C : 1. Afrique du Sud (18 pts, +6), 2. Nigeria (17 pts, +7), 3. Bénin (17 pts, +1), 4. Lesotho (12 pts, -3), 5. Rwanda (11 pts, -4), et 6. Zimbabwe (5 pts, -7)

Groupe D : 1. Cap-Vert (23 pts, +8), 2. Cameroun (19 pts, +12), 3. Libye (16 pts, +2), 4 Angola (12 pts, +1), 5. Maurice (6 pts, -10) et 6. Eswatini (3 pt, -13)

Groupe E : 1. Maroc (24 pts, +20), 2. Niger (15 pts, +1), 3. Tanzanie (10 pts, -1), 4. Zambie (9 pts, 0), 5. Congo (1 pt, -20) et 6. Érythrée (0 pt,0)

Groupe F : 1. Côte d'Ivoire (26 pts, +25), 2. Gabon (25 pts, +13), 3. Gambie (13 pts, +9), 4. Kenya (12 pts, +4), 5. Burundi (10 pts, 0), et 6. Seychelles (0 pt, -51)

Groupe G : 1. Algérie (25 pts, +16), 2. Ouganda (18 pts, +5), 3. Mozambique (18 pts, -3), 4. Guinée (15 pts, +3), 5. Botswana (10 pts, -4) et 6. Somalie (1 pt, -17)

Groupe H : 1. Tunisie (28pts, +22), 2. Namibie (15 pts, +3), 3. Liberia (15 pts, 2), 4. Malawi (13 pts, +1) 5. Guinée équatoriale (11 pts, -7), et 6. Sao Tomé-et-Principe (3 pt, -21)

Groupe I : 1. Ghana (25 pts, +17), 2. Mali (18 pts, +11), 3. Madagascar (19 pts, +5), 4. Comores (15 pts, -1), 5. Centrafrique (8 pts, -13) et 6. Tchad (1 pt, -19)

Résultats 10ème journée

Dimanche 12 octobre

Horaires en GMT

Zambie 0-1 Niger (Stade Levy Mwanawasa à Ndola)

Tchad 2-3 Centrafrique (Stade olympique du Maréchal Idriss Déby Itno à N'Djamena)

Burkina Faso 3-1 Éthiopie (Stade du 4 août à Ouagadougou)

Djibouti 1-2 Sierra Leone (Stade Larbi Zaouli à Casablanca)

Égypte 1-0 Guinée-Bissau (Stade international du Caire)

Ghana 1-0 Comores (Accra sports stadium)

Mali 4-1 Madagascar (Stade du 26 mars à Bamako)

Lundi 13 octobre

Soudan du Sud 0-0 Togo (Stade de Djouba)

Guinée Équatoriale 1-1 Liberia (Nouveau Stade de Malabo)

Sao Tomé-et-Principe 1-0 Malawi (Stade olympique de Sousse)

Tunisie 3-0 Namibie (Stade olympique Hammadi-Agrebi à Radès)

Lesotho 1-0 Zimbabwe (Stade Peter Mokaba à Polokwane)

Cap-Vert 3-0 Eswatini (Stade national du Cap-Vert à Praia)

Maurice 0-0 Libye (Complexe sportif de Côte d'Or à Saint-Pierre)

Cameroun 0-0 Angola (Stade Omnisports Ahmadou-Ahidjo à Yaoundé)

Mardi 14 octobre

Seychelles 0-7 Gambie (Complexe sportif de Côte d'Or, Saint-Pierre)

Afrique du Sud 3-0 Rwanda (Stade Mbombela à Nelspruit)

Nigeria 4-0 Bénin (Stade international Godswill Akpabio à Uyo)

Guinée 2-2 Botswana (Stade Mohamed V à Casablanca)

Somalie 0-1 Mozambique (Complexe olympique Miloud Hadefi à Bir El Djir)

Algérie 2-1 Ouganda (Stade Hocine-Aït-Ahmed à Boukhalfa)

RD Congo 1-0 Soudan (Stade des Martyrs à Kinshasa)

Sénégal 4-0 Mauritanie (Stade Abdoulaye Wade à Diamnadio)

Maroc 1-0 Congo (Complexe Sportif Prince-Moulay-Abdellah à Rabat)

Gabon 2-0 Burundi (Stade de Franceville)

Côte d'Ivoire 3-0 Kenya (Stade olympique d'Ebimpé)

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.