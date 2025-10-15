Sénégal: Mondial 2026 (Q)-10e journée - Calendrier, résultats et classements complets

La 10ème et dernière journée de qualification au Mondial 2026 a livré son verdict ce mardi 14 octobre en Afrique. Les neuf pays qualifiés sont : le Maroc, l'Egypte, la Tunisie, l'Algérie, le Ghana, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, victorieux 4-0 de la Mauritanie. Les quatre barragistes sont le Cameroun, le Gabon, le Nigeria et la RD Congo. Voici les résultats et le classement complets.

Les classements (en gras, les pays déjà qualifiés)

Groupe A : 1. Égypte (26 pts, +18), 2. Burkina Faso (21 pts, +15), 3. Sierra Leone (15 pts, +2), 4. Guinée-Bissau (10 pts, -2), 5. Éthiopie (9 pts, -5), et 6. Djibouti (1 pt, -28)

Groupe B : 1. Sénégal (24 pts, +19), 2. RD Congo (22 pts, +9), 3. Soudan (13 pts, +2), 4. Togo (8 pts, -5), 5. Mauritanie (7 pt, -9) et 6. Soudan du Sud (5 pts, -16).

Groupe C : 1. Afrique du Sud (18 pts, +6), 2. Nigeria (17 pts, +7), 3. Bénin (17 pts, +1), 4. Lesotho (12 pts, -3), 5. Rwanda (11 pts, -4), et 6. Zimbabwe (5 pts, -7)

Groupe D : 1. Cap-Vert (23 pts, +8), 2. Cameroun (19 pts, +12), 3. Libye (16 pts, +2), 4 Angola (12 pts, +1), 5. Maurice (6 pts, -10) et 6. Eswatini (3 pt, -13)

Groupe E : 1. Maroc (24 pts, +20), 2. Niger (15 pts, +1), 3. Tanzanie (10 pts, -1), 4. Zambie (9 pts, 0), 5. Congo (1 pt, -20) et 6. Érythrée (0 pt,0)

Groupe F : 1. Côte d'Ivoire (26 pts, +25), 2. Gabon (25 pts, +13), 3. Gambie (13 pts, +9), 4. Kenya (12 pts, +4), 5. Burundi (10 pts, 0), et 6. Seychelles (0 pt, -51)

Groupe G : 1. Algérie (25 pts, +16), 2. Ouganda (18 pts, +5), 3. Mozambique (18 pts, -3), 4. Guinée (15 pts, +3), 5. Botswana (10 pts, -4) et 6. Somalie (1 pt, -17)

Groupe H : 1. Tunisie (28pts, +22), 2. Namibie (15 pts, +3), 3. Liberia (15 pts, 2), 4. Malawi (13 pts, +1) 5. Guinée équatoriale (11 pts, -7), et 6. Sao Tomé-et-Principe (3 pt, -21)

Groupe I : 1. Ghana (25 pts, +17), 2. Mali (18 pts, +11), 3. Madagascar (19 pts, +5), 4. Comores (15 pts, -1), 5. Centrafrique (8 pts, -13) et 6. Tchad (1 pt, -19)

Résultats 10ème journée

Dimanche 12 octobre

Horaires en GMT

Zambie 0-1 Niger (Stade Levy Mwanawasa à Ndola)

Tchad 2-3 Centrafrique (Stade olympique du Maréchal Idriss Déby Itno à N'Djamena)

Burkina Faso 3-1 Éthiopie (Stade du 4 août à Ouagadougou)

Djibouti 1-2 Sierra Leone (Stade Larbi Zaouli à Casablanca)

Égypte 1-0 Guinée-Bissau (Stade international du Caire)

Ghana 1-0 Comores (Accra sports stadium)

Mali 4-1 Madagascar (Stade du 26 mars à Bamako)

Lundi 13 octobre

Soudan du Sud 0-0 Togo (Stade de Djouba)

Guinée Équatoriale 1-1 Liberia (Nouveau Stade de Malabo)

Sao Tomé-et-Principe 1-0 Malawi (Stade olympique de Sousse)

Tunisie 3-0 Namibie (Stade olympique Hammadi-Agrebi à Radès)

Lesotho 1-0 Zimbabwe (Stade Peter Mokaba à Polokwane)

Cap-Vert 3-0 Eswatini (Stade national du Cap-Vert à Praia)

Maurice 0-0 Libye (Complexe sportif de Côte d'Or à Saint-Pierre)

Cameroun 0-0 Angola (Stade Omnisports Ahmadou-Ahidjo à Yaoundé)

Mardi 14 octobre

Seychelles 0-7 Gambie (Complexe sportif de Côte d'Or, Saint-Pierre)

Afrique du Sud 3-0 Rwanda (Stade Mbombela à Nelspruit)

Nigeria 4-0 Bénin (Stade international Godswill Akpabio à Uyo)

Guinée 2-2 Botswana (Stade Mohamed V à Casablanca)

Somalie 0-1 Mozambique (Complexe olympique Miloud Hadefi à Bir El Djir)

Algérie 2-1 Ouganda (Stade Hocine-Aït-Ahmed à Boukhalfa)

RD Congo 1-0 Soudan (Stade des Martyrs à Kinshasa)

Sénégal 4-0 Mauritanie (Stade Abdoulaye Wade à Diamnadio)

Maroc 1-0 Congo (Complexe Sportif Prince-Moulay-Abdellah à Rabat)

Gabon 2-0 Burundi (Stade de Franceville)

Côte d'Ivoire 3-0 Kenya (Stade olympique d'Ebimpé)