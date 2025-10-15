Cameroun: Joshua Osih reconnaît sa défaite et prône l'apaisement politique après la présidentielle

Dans un message adressé à la nation camerounaise, Joshua Osih a fait une déclaration majeure concernant l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Le candidat a exprimé sa "profonde gratitude" envers tous ceux qui ont porté son "projet alternatif" durant trois années de campagne intensive. Son discours, marqué par une hauteur de vue remarquable, souligne l'importance du respect des institutions et de la préservation de la paix nationale dans cette période cruciale pour la démocratie camerounaise.

Le candidat a livré une analyse sans ambiguïté de la situation électorale, se fondant sur les données issues de ses propres systèmes de collecte des procès-verbaux. Il a reconnu avec une franchise appréciable que les tendances qui se sont dégagées lors du scrutin ne lui étaient pas favorables, affirmant que "le verdict des urnes est clair". Cette position, empreinte de responsabilité, contraste avec les traditionnelles contestations systématiques et démontre une maturité politique certaine face au verdict des urnes.

Parmi les éléments les plus significatifs de son intervention, Joshua Osih a réaffirmé la pertinence de son projet de digitalisation complète de l'administration publique. Cette proposition visionnaire visait précisément à éviter les délais de publication des résultats qui caractérisent actuellement les processus électoraux au Cameroun. Le candidat a souligné que cette réforme demeure essentielle pour garantir la transparence démocratique et renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions.

Concernant les irrégularités constatées, le candidat a adopté une position nuancée mais ferme. Tout en indiquant que ces cas seraient soumis au Conseil Constitutionnel conformément à la loi, il a clairement précisé qu'il n'irait pas à l'encontre de la "volonté clairement exprimée du peuple camerounais". Cette approche place délibérément la stabilité nationale au-dessus des considérations partisanes, un choix qui pourrait influencer durablement le paysage politique camerounais.

Dans sa conclusion, Joshua Osih a annoncé son intention de féliciter le vainqueur une fois les résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel. Son message le plus poignant appelle à ce que la victoire serve "le Camerounais ordinaire", ces citoyens qui aspirent à vivre dignement et à croire en leur pays. Cette sortie médiatique, caractérisée par son esprit républicain, pourrait bien marquer un tournant dans la culture politique camerounaise, où l'intérêt national prime désormais sur les ambitions personnelles.