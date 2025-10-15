Cameroun: Gabriel Ngomsi salue la victoire d'Issa Tchiroma

Dans un contexte électoral tendu, la parole d'un responsable local vient apporter un éclairage notable sur le déroulement du scrutin présidentiel de 2025 au Cameroun. Gabriel Ngomsi, se présentant comme le Directeur de campagne du candidat Joshua Osih à Dibombari, a tenu à adresser ses vifs remerciements et ses félicitations à l'issue de la consultation populaire du 12 octobre. Son témoignage, s'appuyant sur les procès-verbaux en sa possession, dresse le constat d'une expression citoyenne claire et d'un processus respecté dans sa circonscription, au milieu des vives controverses nationales sur la transparence électorale.

Le responsable a ainsi vivement félicité le candidat Issa Tchiroma, qui aurait été « largement plébiscité » selon les résultats remontés des bureaux de vote de l'arrondissement. Au-delà du simple constat chiffré, Gabriel Ngomsi y voit la manifestation d'une volonté de renouveau et de justice de la part des électeurs. Il interprète ce vote comme un rejet d'un « système figé » et l'affirmation d'une étape historique vers une démocratie vivante et pluraliste, marquant peut-être un tournant dans le paysage politique camerounais.

Un aspect notable de sa déclaration réside dans le hommage appuyé qu'il a rendu à l'antenne communale d'ELECAM de Dibombari. Il a salué son « professionnalisme » et sa « rigueur », des qualités qui auraient garanti un déroulement « serein, transparent et conforme aux attentes démocratiques ». Ce point de satisfaction locale contraste avec les inquiétudes qui prévalaient au niveau national, notamment après la décision du Conseil Constitutionnel d'exclure le principal leader de l'opposition, Maurice Kamto, de la course présidentielle, une décision qui avait été perçue par certains observateurs comme un acte de « loyalisme inébranlable » envers le pouvoir en place.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En rendant hommage aux citoyens, militants et superviseurs ayant œuvré dans la dignité, Gabriel Ngomsi a conclu sur une note solennelle, affirmant que le peuple camerounais a parlé ce 12 octobre 2025 et que le respect de sa volonté est désormais une « exigence non négociable ». Cette déclaration, émanant d'un acteur de terrain directement impliqué dans le processus, offre un récit précis et un point de vue optimiste sur la maturité démocratique à l'échelle locale, tout en rappelant les enjeux cruciaux de crédibilité et de confiance qui secouent l'ensemble de la nation.

Le patron du sdf à Dibombari félicite Issa Tchiroma

En ma qualité de Directeur de campagne du candidat Joshua Osih à Dibombari, et au regard des procès-verbaux en ma possession, je tiens à saluer la clarté de l'expression populaire qui s'est manifestée dans les urnes ce 12 octobre 2025.

Le peuple s'est exprimé avec force et lucidité. À Dibombari comme ailleurs, les électeurs ont fait entendre leur volonté de renouveau, de justice et de vérité. Je tiens à féliciter le candidat Tchiroma, qui, selon les résultats issus de nos bureaux de vote, a été largement plébiscité.

Je tiens également à saluer le professionnalisme et la rigueur de l'antenne communale ELECAM de Dibombari, qui a su garantir un déroulement serein, transparent et conforme aux attentes démocratiques. Leur engagement a contribué à préserver la crédibilité du processus électoral dans notre arrondissement.

Au-delà des appartenances partisanes, c'est la défaite d'un système figé, incarné par un président sortant devenu permanent, que le peuple a acté. Ce moment marque une étape historique dans notre marche vers une démocratie vivante, pluraliste et responsable.

Je rends hommage à tous les citoyens, militants, représentants et superviseurs qui ont oeuvré dans la dignité et la vigilance. Le respect de la volonté populaire est désormais une exigence non négociable. L'histoire retiendra que le 12 octobre 2025, le peuple camerounais a parlé. Il appartient à tous de l'écouter.