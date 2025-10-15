Congo-Kinshasa: Hommage - Le Club 2002-PUR salue la mémoire du député Joseph Mbossa

Le secrétaire général du Club 2002, Parti pour l'unité et la République (Club 2002-PUR), Juste Désiré Mondelé, a signé le 13 octobre à Brazzaville le livre de condoléances ouvert suite au décès du secrétaire permanent aux affaires électorales, à l'administration du territoire et à l'urbanisme du Parti congolais du travail (PCT), Joseph Mbossa, tout en saluant sa mémoire.

Selon Juste Désiré Mondelé, la République vient de perdre un de ses dignes fils, pétri de talent, doté d'un sens très élevé de devoir, un homme de conviction, loyal et fidèle à son parti, rassembleur au sein de la grande famille de la majorité présidentielle. « Au nom du révérend pasteur Wilfrid Nguesso, président fondateur du Club 2002, PUR, au nom des militants et cadres du parti, qu'il me soit permis de présenter mes condoléances les plus émues à la famille biologique, à la famille politique et à tous les militants du de cujus. Un grand homme s'en est allé, paix à son âme ! », a consigné le secrétaire général du Club 2002-PUR.

Membre de la majorité présidentielle, il a rappelé que Joseph Mbossa est une des grandes icônes de la vie nationale, de la vie du Parti congolais du travail et de ses institutions. « La République vient de perdre un éminent cadre, un cadre qui avait véritablement le sens du devoir, un homme honnête et rassembleur, un homme pétri de talent, qui savait animer sa commission mais aussi un homme de dialogue, de convictions aussi et de loyauté vis-à-vis de son parti et de la majorité, lorsqu'il s'agit de créer des passerelles, il arrivait à le faire. C'est un homme d'ouverture », a-t-il poursuivi.

Député de la circonscription électorale unique d'Abala, dans le département de la Nkeni-Alima, il a su se faire une place indélébile dans le coeur de ses mandants. Pour Juste Désiré Mondelé, le président de la commission plan, aménagement du territoire, infrastructures et développement local de l'Assemblée nationale ne manquait pas la moindre occasion pour rappeler les désidérata de sa circonscription électorale et de plaider pour la construction des infrastructures routières.

« Il ne manquait pas aussi de plaider tout simplement pour le pays. C'était véritablement un député qui avait le sens large, le sens national du métier puisqu'au-delà de sa circonscription, il arrivait à plaider concernant tous les sujets qui touchaient la société avec l'éloquence qu'on pouvait lui reconnaître, la fluidité de la parole et la tempérance d'un homme d'État. Il savait donc concilier tous ces aspects et je crois que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous gardons ce très bon souvenir de ce haut cadre, de cet économiste de talent », a conclu Juste Désiré Mondelé, présentant aussi ses condoléances au président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, ainsi qu'à tous les parlementaires congolais.

Notons que le député Joseph Mbossa est décédé le 28 septembre à Paris, en France, à l'âge de 70 ans.