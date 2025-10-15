Congo-Brazzaville: District de Mouyondzi - Des jeunes filles édifiées sur les missions du Conseil consultatif de la femme

A la faveur de la célébration, le 11 octobre de chaque année de la Journée internationale de la jeune fille, Clara Mathurine Ossete Moukietou Yenni, secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, a effectué une descente dans le district de Mouyondzi, département de la Bouenza, afin de sensibiliser les jeunes femmes de ce district aux missions et au rôle de cette structure. Elle a saisi l'occasion pour les édifier sur la campagne Octobre rose et remettre des kits scolaires dans les écoles primaires des villages Kolo, Kimboulankaya et Soulou.

Clara Mathurine Ossete Moukietou Yenni a rencontré plus de 400 femmes et des notables venus de tous les quartiers de Mouyondzi-centre. Elle a présenté le rôle et les missions du Conseil consultatif de la femme tout en insistant sur son importance dans la vie politique et sociale du pays. Ce Conseil qu'elle a la charge de diriger, a-t-elle dit, est un organe constitutionnel chargé d'émettre des avis au président de la République sur la condition féminine et de proposer des mesures pour promouvoir l'intégration des femmes au développement. Il oeuvre également dans la promotion de l'égalité des chances et l'autonomisation féminine.

La secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme a insisté auprès de l'auditoire que cette structure est un organe de représentation et de promotion des droits des femmes au Congo. Elle a exprimé sa gratitude envers le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour son soutien constant aux politiques en faveur des femmes. Clara Mathurine Ossete Moukietou Yenni a réaffirmé la détermination du Conseil à rester proche des femmes et des jeunes filles, à écouter leurs besoins et à porter leurs aspirations auprès des hautes instances du pays.

Au terme des rencontres, elle a estimé que « Cette démarche de sensibilisation a permis de faire connaître et de renforcer la visibilité du Conseil consultatif de la femme ». Elle a profité de l'occasion pour inviter les femmes de Mouyondzi à s'enrôler sur les listes électorales.

Dans la même dynamique, Clara Mathurine Ossete Moukietou Yenni a sensibilisé son auditoire au dépistage du cancer du sein dans le cadre du mois d'Octobre rose. Dans les villages Kolo, Kimboulankaya et Soulou, elle a remis des kits scolaires et des enveloppes financières aux élèves des écoles primaires avant d'édifier les jeunes filles sur le rôle et les missions de son institution. Pour elle, ce geste visait à encourager la scolarisation des filles, soutenir les enseignants et alléger les charges des familles vulnérables.