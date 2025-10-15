Congo-Brazzaville: Assainissement urbain - Le pays doté d'une politique nationale

La Politique nationale d'assainissement (PNA) 2026-2030, validée le 14 octobre à Brazzaville au cours d'un atelier, vise, entre autres, à réduire les maladies liées à l'insalubrité, protéger l'environnement face aux enjeux climatiques, stimuler l'économie circulaire et créer des emplois verts.

La validation de la PNA s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de l'une des recommandations de la première Conférence sur l'assainissement urbain en République du Congo. L'atelier de validation de cette politique a été organisé par le ministère de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef). Saluant l'engagement de toutes les parties prenantes, le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, a rappelé que cette politique vise également à renforcer la gouvernance en matière d'assainissement.

« Plus qu'un simple document technique, cette politique est une boussole stratégique pour l'atteinte des objectifs de développement durable et un levier de transformation économique et sociale. Le gouvernement s'engage avec détermination à mettre en oeuvre cette politique, avec l'appui de tous nos partenaires, pour bâtir un cadre de vie plus sain et prospère au profit de nos concitoyens », a-t-il déclaré, se félicitant de l'accompagnement de la Banque africaine de développement (BAD) et de l'Unicef durant le processus d'élaboration de cette politique.

D'après lui, l'assainissement dépasse largement la simple notion de propreté. Il est un pilier essentiel de la santé publique, de la dignité humaine, de la protection environnementale et un moteur de croissance économique. Il s'agit également, a souligné Juste Désiré Mondélé, d'un levier fort pour le développement durable, une force de transformation sociale, garantissant des villes et villages inclusifs, sains et résilients. « La Politique nationale d'assainissement validée aujourd'hui constitue désormais une référence claire pour l'action publique, réunissant tous les partenaires autour d'objectifs cohérents et réalistes. Elle vient combler un vide stratégique persistant, renforçant la coordination des acteurs, l'optimisation des ressources, et la rigueur dans le suivi des projets », a poursuivi le ministre.

Opérationnaliser la PNA à travers des plans d'action concrets

Juste Désiré Mondelé a salué, par ailleurs, la participation active des collectivités locales, de la société civile, du secteur privé et des partenaires au développement, car leur engagement démontre, a-t-il dit, que la réussite de cette politique passe par une approche inclusive et décentralisée, fondée sur la collaboration effective de tous. « Notre devoir est d'agir avec détermination, rapidité et rigueur. Il est impératif d'opérationnaliser cette politique à travers des plans d'action concrets, financés, suivis, évalués et documentés. Nous devons renforcer les capacités des acteurs locaux, adapter notre cadre législatif et réglementaire, et intensifier la sensibilisation pour des comportements exemplaires en matière d'hygiène et d'assainissement », a-t-il déclaré, précisant que l'ambition portée par cette politique est à la hauteur des besoins urgents de la population et des objectifs de développement durable.

Les participants ont exprimé des préoccupations relatives à l'implication des collectives locales, à l'absence d'un code de l'assainissement, ainsi qu'à la nécessité d'améliorer les approches en privilégiant une gestion de proximité et en mettant l'accent sur le changement de mentalité. La représentante résidente de l'Unicef au Congo, Mariavittoria Ballotta, a rappelé que la validation de la Politique nationale de l'assainissement marque une avancée stratégique pour le Congo, affirmant avec force sa volonté de faire de l'assainissement un pilier du développement humain.

« L'assainissement est bien plus qu'un enjeu technique ou sanitaire. C'est un catalyseur de progrès social, un levier puissant pour améliorer les conditions de vie, et un fondement essentiel pour garantir les droits des enfants. Un système d'assainissement efficace transforme la vie des enfants. Il réduit les maladies hydriques, améliore la nutrition, favorise la fréquentation scolaire et protège les plus vulnérables », a-t-elle rappelé.

La Politique nationale de l'assainissement 2024-2030 propose, a-t-elle souligné, une vision ambitieuse, portée par une gouvernance renforcée, un financement innovant et une mobilisation multisectorielle. Elle incarne l'engagement du gouvernement à faire de l'assainissement un droit effectif pour tous. « L'Unicef est fier d'accompagner cette dynamique, en étroite collaboration avec l'ensemble du système des Nations unies, pour soutenir le gouvernement dans la mise en oeuvre de cette politique. Nous soutenons la mise en oeuvre du programme d'assainissement inclusif 2026-2030, et travaillons avec le ministère pour mobiliser un fonds de garantie à travers une banque nationale, afin de faciliter l'accès au crédit pour les ménages et les PME dans les villes de Brazzaville et Pointe-Noire », a conclu Mariavittoria Ballotta.

Le président du Conseil départemental et municipal de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, a indiqué que face à la croissance urbaine rapide, une politique nationale cohérente et opérationnelle s'avère indispensable pour répondre aux défis de la gestion des déchets, des eaux usées et de l'urbanisme. Partenaire du gouvernement dans l'élaboration de cette politique, la BAD a réaffirmé son engagement à accompagner le Congo dans la mise en oeuvre de la PNA et à mobiliser les instruments nécessaires pour soutenir les réformes dans le secteur.