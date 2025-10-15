Afrique Centrale: Sécurité aérienne - Adoption imminente du plan de formation triennale des personnels techniques des États de la Cémac

Le neuvième comité de direction de l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale (Assa-AC), qui se tient du 14 au 15 octobre à Brazzaville, sous la houlette de Serge Florent Dzota, directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile (Anac), validera les volumes 1 et 2 du manuel de formation de la communauté ainsi que le plan de formation triennale des personnels techniques des États de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac).

« Ces documents sont d'une importance capitale pour le renforcement des capacités opérationnelles des différents acteurs en charge de la sécurité aérienne dans nos États. La Cémac des peuples que nous voulons doit être aussi celle d'une meilleure connectivité de ses citoyens, des biens et services, tous trois vecteurs d'une intégration à réussir. Et cette intégration est en marche dans le domaine dont nous avons la charge, car depuis le 16 août de l'année en cours, la Cémac dispose désormais de règlements communs de la sécurité aérienne en matière d'aviation civile », a indiqué Eugène Apombi, directeur général de l'Assa-AC.

La présente session se tient en prélude du comité des ministres des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande qui analyse et prépare les délibérations techniques. Les membres du comité de direction examineront aussi les documents de fonctionnement de l'Assa-AC afin de s'assurer de leur pertinence et de l'émission des avis cohérents devant aider les ministres à la prise des décisions.

Ils s'attèleront aussi à préparer au mieux les délibérations du comité des ministres à la revue des résolutions et décisions des deux dernières réunions passées, celle du 4 octobre 2024 et l'autre du 4 juin 2025. En ce qui concerne les règlements communautaires, il sera également présenté le règlement sur les événements de sécurité devant venir renforcer l'arsenal du système réglementaire.

Pour les membres du comité de direction, le challenge majeur de l'année à venir demeure la conduite des formations initiales lancées cette année avec l'école de formation de l'Assa-AC dont la rentrée scolaire est prévue pour le dernier mois de cette année. « Quant aux formations continues, le processus suit son cours avec l'établissement des relations contractuelles avec les différents centres de formation et nous réitérons ici notre engagement à la mise en oeuvre de toutes les formations programmées », a commenté le directeur général de l'Assa-AC.

Migrations des États vers la réglementation communautaire

2026 sera l'année de lancement des migrations des États vers la réglementation communautaire. Les sessions de vulgarisation de ladite réglementation vont se poursuivre avec déjà la Centrafrique. Pour la barrière linguistique de la Guinée équatoriale, il sera signé très prochainement un protocole d'entente avec l'autorité de l'aviation civile espagnole qui va accompagner la vulgarisation des règlements dans cet État, leur traduction en langue espagnole et même la recherche des formateurs.

Par ailleurs, l'État du Cameroun s'est déjà résolument lancé sur la voie de la transition réglementaire et a exhorté les autres États à lui emboîter le pas. Au moment où se tient ce comité de direction, les difficultés persistent encore dans le financement de l'Assa-AC, la contribution égalitaire des États, le mécanisme de collecte des statistiques, de facturation et de recouvrement de la redevance de sécurité aérienne régionale.

« Les demandes de régularisation du mécanisme demandé par le comité de direction ont été mises en oeuvre. Celles-ci devront à coup sûr s'estomper, avec la signature prochaine d'un protocole d'accord de recouvrement comme le demande la décision instaurant ladite redevance. En revanche, la ministre Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, en charge des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, à la tête du comité des ministres, aura désormais la charge de poursuivre l'oeuvre de l'opérationnalisation de notre agence qui doit aider nos États à l'atteinte des objectifs mondiaux de sécurité fixés par l'Organisation de l'aviation civile internationale », a affirmé Eugène Apombi, directeur général de l'Assa-AC.

D'autres défis importants demeurent pour l'Assa-AC, à savoir la nécessité d'un financement durable des activités de l'Agence, l'harmonisation effective des procédures de certification et de surveillance, ainsi que la modernisation des infrastructures et des ressources humaines dans certains États.

« Depuis la dernière session, l'Assa-AC a poursuivi avec détermination la mise en oeuvre de son plan stratégique de développement avec des résultats tangibles. Le renforcement des capacités des inspecteurs et experts nationaux, la consolidation du système régional de supervision et de partage d'informations, l'accompagnement technique des États membres dans la préparation aux audits et la promotion d'une culture régionale de sécurité à travers les missions d'assistance et les formations conjointes », a souligné Serge Florent Dzota, président du comité de direction de l'Assa-AC.