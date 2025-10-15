Congo-Brazzaville: Justice - Des présumés trafiquants de produits de faune comparaissent à Owando et à Impfondo

Les audiences portant sur les affaires liées à la délinquance faunique se tiendront les 15 et 16 octobre, respectivement au Tribunal d'Owando, dans le département de la Cuvette, et à celui d' Impfondo, dans le département de la Likouala.

La première affaire prévue ce 15 octobre à Owando concerne un présumé délinquant faunique interpellé le 29 novembre 2024 dans la même localité. Il avait été pris en flagrant délit de détention, circulation et tentative de commercialisation de trois pointes d'ivoire, représentant deux éléphanteaux tués, espèce animale intégralement protégée par la loi.

Il aurait ramené ces pointes d'ivoire d'Etoumbi, sous-préfecture du département de la Cuvette-Ouest. Cette ivoire a été gardée en toute discrétion à Owando par le présumé délinquant faunique en vue de la vendre.

La seconde audience, attendue le 16 octobre à Impfondo, concerne une dame interpellée le 25 août dernier. Elle est poursuivie pour des délits de détention, circulation et tentative de commercialisation de deux peaux de panthères, d'une quantité importante d'écailles et griffes de pangolin dans la localité.

Les interpellations de ces deux présumés délinquants fauniques avaient été conjointement réalisées par les services de la gendarmerie nationale ainsi que ceux des eaux et forêts, appuyés techniquement par le Projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage. Les prévenus s'exposent à des peines allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement ferme maximum, assortis d'une amende dont le plafond est de cinq millions FCFA pour chacun, suivant la loi.

Signalons que l'ivoire, les peaux de panthère et les écailles de pangolin sont des trophées provenant d'une espèce animalière intégralement protégée en République du Congo par la loi 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées. Ainsi, le trafic de produits fauniques met à mal la lutte pour la protection des espèces animalières en voie d'extinction. La disparition des espèces comme l'éléphant, la panthère, le pangolin constitue un danger pour la biodiversité.