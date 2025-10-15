Congo-Brazzaville: Sport de contact - L'école du combat corps-à-corps s'installe à Brazzaville

L'organisation non gouvernementale Globus a organisé, le 13 octobre dans le gymnase du lycée de la Révolution, à Brazzaville, un grand camp d'entraînement afin de lancer officiellement les activités et la formation sur le combat corps-à-corps, un sport russe qui mélange plusieurs arts martiaux.

Autour d'un tatami plein de jeunes athlètes congolais accompagnés des entraîneurs et grands maîtres russes, la cérémonie de lancement du combat corps-à-corps a permis à l'assistance de comprendre non seulement son historique mais aussi ses caractéristiques.

Selon l'un des coachs, Anastacia Aliochina, ce sport est né dans les services spéciaux et depuis plusieurs années, il est pratiqué par la population civile avec la mise en place de la fédération internationale en 2006. Actuellement, 65 pays sont membres de cette organisation et les compétitions internationales sont organisées régulièrement.

« Le championnat d'Afrique s'est tenu récemment au Maroc et nous voulons vraiment réunir les gens à travers ce sport, en République du Congo. Le combat corps-à-corps mélange plusieurs styles puisqu'il fait la fusion des sports comme le karaté, le taekwondo, le judo et autres. Les statistiques prouvent que les jeunes congolais sont vraiment engagés dans l'apprentissage de ce sport », a expliqué le grand maître et entraîneur de l'équipe nationale de Russie, Sergueï Machuline.

L'école de combat qui se situe dans l'enceinte du gymnase du lycée de la Révolution est ouverte à tous et souhaite recevoir plusieurs pour les former. « Tout se passe bien et nous apprenons dans de bonnes conditions puisque l'adhésion est gratuite. Ce sport russe nous ouvre vraiment l'esprit. Le dynamisme des entraîneurs nous oblige à nous donner à fond car plusieurs d'entre nous pratiquaient déjà les arts martiaux », a indiqué un apprenant.

La fondatrice de l'association Globus, Yulia Berg, a salué la bonne coopération entre la Fédération de Russie et la République du Congo qui continue de se développer. Nos chefs d'Etat organisent régulièrement des réunions de travail et les domaines de coopération sont de plus en plus nombreux : non seulement la haute technologie, l'éducation, la science, mais aussi la culture, le sport et bien d'autres. Nous voyons que le combat corps-à-corps est très populaire à Brazzaville, à la fois en tant que sport et en tant que méthode d'autodéfense efficace. Les entraîneurs russes, qui représentent les meilleures traditions de notre sport, organisent des cours tous les jours. La formation se déroule ici, au lycée de la Révolution, avec le soutien de l'association Globus », a-t-elle indiqué.

D'origine russe, le combat corps-à-corps est déjà pratiqué dans plusieurs pays. Il allie sport et culture russe. A travers Globus, les responsables de ce sport militent pour qu'il soit reconnu mondialement ainsi que comme une discipline olympique. Globus représente la communauté internationale et développe un certain nombre de projets éducatifs en République du Congo.