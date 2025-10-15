Congo-Brazzaville: Digitalisation - Vingt points d'accès internet haut débit déjà opérationnels dans l'arrière-pays

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet d'accélération de la transformation numérique (PATN), soixante-seize sites avaient été répertoriés à travers le pays, pour abriter les points de connexion internet haut débit au profit de la population. A ce jour, vingt d'entre eux sont déjà opérationnels, a indiqué le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, à l'issue d'une séance de travail avec une délégation de la Banque mondiale (BM) qui finance le projet.

Le ministre Léon Juste Ibombo et la délégation du groupe de la BM, conduite par Heri Andrianasy, ont fait la revue à mi-parcours du projet PATN, en exécution depuis deux ans. Hormis les défaillances mineures à corriger, les deux parties ont débattu du projet de connectivité du pays à Internet haut débit. A ce propos, il en est ressorti que sur les soixante-seize sites identifiés à travers le pays, vingt sont totalement achevés, et déjà opérationnels, au profit de la population.

Donnant l'information, le ministre n'a pas fourni de détails sur les lieux, les localités et les départements où sont installés ces points d'accès internet. Il a toutefois assuré que les travaux de mise en oeuvre des cinquante-six sites restants sont suffisamment avancés. Ils pourront être mis en service d'ici à la fin de l'année.

« A la date d'aujourd'hui, soixante-seize sites de connectivité ont été construits et équipés à travers le pays. Dans ce nombre, vingt sont déjà connectés à l'internet haut débit, pour permettre à la population de l'hinterland de se connecter en temps réel. Mais notre objectif est d'accélérer le processus afin que l'ensemble de ces soixante-seize points d'accès soit connecté à l'internet 4G, afin que le plus grand nombre de nos concitoyens se connecte en temps réel », a-t-il précisé.

Le ministre a saisi la balle au bond pour faire le point à la BM de l'état d'avancement de la stratégie 20-30 du Congo en matière du numérique. Léon Juste Ibombo a fait comprendre à la délégation que le texte a été déjà approuvé et se trouve présentement sur la table du secrétariat général du gouvernement pour examen.

Le document sera ensuite transmis au chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, pour approbation par décret. Une fois qu'il sera entériné, le Congo bénéficiera des financements conséquents pour sa mise en oeuvre.

Co-financé par la BM et l'Union européenne, à hauteur de 100 millions de dollars américains, le PATN vise à améliorer l'accès à l'internet à haut débit pour la population mal desservie, et à renforcer les capacités du gouvernement en matière de services publics numériques. En exécution pendant deux ans, le projet prendra fin au mois de décembre.