Afrique du Nord: Bonne nouvelle pour les Algériens voulant voyager vers la Tunisie par train...

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) a annoncé une nouvelle organisation pour l'allocation touristique destinée aux voyageurs algériens se rendant en Tunisie, avec la mise en place d'un bureau de change à la gare de Souk Ahras. Cette mesure vise à simplifier les procédures administratives et à améliorer l'expérience des voyageurs sur la ligne ferroviaire internationale reliant les deux pays.

Selon un communiqué de la compagnie, chaque voyageur adulte peut désormais retirer une allocation touristique de 750 euros directement à la gare de Souk Ahras, avant de franchir la frontière. Le dispositif, mis en oeuvre en coordination avec les autorités financières compétentes, permet un suivi rigoureux des transactions tout en évitant les files d'attente et les retards constatés auparavant à l'arrivée sur le territoire tunisien.

La SNTF souligne que cette initiative renforce la proximité avec les usagers, la gare frontalière devenant un maillon clé du parcours voyageurs. L'objectif est double : sécuriser et fluidifier le départ tout en rendant le train plus pratique, plus fiable et plus attractif pour les trajets transfrontaliers.

Cette démarche s'inscrit dans la stratégie de modernisation et de transformation numérique de la SNTF, qui entend digitaliser progressivement ses services et simplifier les formalités de voyage. Outre les guichets traditionnels, les passagers peuvent désormais réserver leurs billets en ligne.

Côté formalités, la compagnie rappelle que les voyageurs doivent présenter un passeport en cours de validité et la quittance de la taxe spéciale de voyage, payable dans les grandes gares agréées : Alger, Oran, Constantine, Annaba, Sétif, El Eulma et Souk Ahras.

Concernant les conditions de transport, chaque passager bénéficie d'une franchise de 30 kg de bagages, tandis que les excédents sont acheminés en wagons de fret moyennant supplément. Les billets peuvent être réservés jusqu'à sept jours avant le départ, avec une validité de trois mois pour les aller-retour. Les voyageurs doivent toutefois confirmer leur retour au plus tard sept jours avant la date prévue, afin d'éviter l'annulation automatique de la réservation.

La SNTF souligne que cette réorganisation intervient dans un contexte de reprise des voyages touristiques et d'augmentation de la demande en devises. Entre le 20 juillet et le 24 septembre 2024, plus de 400 millions d'euros ont été consacrés à l'allocation touristique, un chiffre qui illustre l'ampleur et l'utilité du dispositif pour les ménages algériens.