Gabon: Le ministre fixe le cap aux nouveaux repreneurs de la SMAG

Madame le Ministre a reçu en audience ce 09/10/2025 les dirigeants du Groupe AVOS, nouveau repreneur de la SMAG (Société Meunière et Avicole du Gabon). En ligne de mire : l'application de la mesure d'interdiction de l'importation des poulets de chair dès janvier 2027.

Le Ministre a exposé la feuille de route pour accompagner cette transition et pallier le déficit (le Gabon importe près de 60.000 tonnes/an de poulets de chair) :

* Le recensement des éleveurs et des producteurs de matières premières (maïs, soja) est en cours.

* Un groupe de travail chargé de la mise en oeuvre de la mesure a été mis en place.

Face à l'enjeu, le nouveau Groupe AVOS s'engage à augmenter sa capacité de production : notamment 35 000 tonnes d'aliment bétail et 3,2 millions de poussins d'un jour par an.

En effet la SMAG, dont l'État détient 35% des actions, est appelée à améliorer d'urgence la qualité et à renforcer les stocks d'aliment bétail et de poussins d'un jour pour soutenir la filière et assurer l'autosuffisance nationale.

Le développement de l'élevage au Gabon passe par l'engagement et la synergie de tous les acteurs !