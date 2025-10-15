Gabon: Finie la 5e édition des Awards de la Marque OAPI

Du 8 au 9 octobre 2025, Libreville a accueilli la 5e édition des Awards de la Marque OAPI, une initiative placée sous l'égide de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle OAPI, représentée par son Directeur général, M. Denis Bohoussou, et organisée sous le patronage du Ministère de l'Industrie et de la Transformation Locale.

En sa double qualité de Ministre de l'Industrie et de la Transformation Locale et Administrateur de l'OAPI pour la République Gabonaise, Me Lubin Ntoutoume - Officiel a procédé au lancement officiel de la caravane des Awards de la Marque depuis l'esplanade de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Gabon.

Dans son allocution, le membre du Gouvernement a rappelé que la marque « n'est plus un simple signe distinctif, mais un actif immatériel de valeur, un levier de compétitivité et un facteur de résilience face aux mutations du marché mondial. » Il a invité les entreprises africaines à protéger et valoriser leurs marques pour investir durablement dans leur avenir économique.

Après une caravane de sensibilisation menée dans les rues de Libreville, la cérémonie s'est poursuivie le 9 octobre avec un déjeuner-débat autour du thème « La marque : luxe ou nécessité pour une entreprise ? », puis par un dîner de gala récompensant plusieurs entreprises gabonaises et africaines.

Le Grand Prix des Awards de la Marque OAPI a été remis par Me Lubin Ntoutoume.

Le Ministère de l'Industrie et de la Transformation Locale salue cette initiative de l'OAPI, qui contribue à renforcer la culture de la propriété intellectuelle et à stimuler la compétitivité des entreprises africaines.

Cette somptueuse cérémonie a été agrémentée par la prestation de belles représentations scéniques du riche patrimoine culturel gabonais.