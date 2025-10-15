La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) annonce mardi dans un communiqué, le lancement avec l'Union européenne (UE), du Programme de financement d'une économie verte (PFEV) en Tunisie, dans le but « de renforcer la compétitivité du secteur privé et de soutenir la transition du pays vers une économie durable sur le plan environnemental ».

Selon la BERD, « cette initiative phare, la première du genre lancée en Tunisie, apportera 59 millions d'euros (près de 200,9 millions de dinars) sous forme de prêts de premier rang non garantis à un nombre maximum de six institutions financières locales pour qu'elles octroient à leur tour des crédits à des micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Ces financements concerneront des investissements dans l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, l'adaptation au changement climatique et l'économie circulaire ».

« Ce nouveau programme bénéficie, aussi, de l'appui de « Currency Exchange Fund »-Fonds de change- (TCX), qui mettra à disposition des banques tunisiennes un mécanisme de couverture du risque de change à prix réduit, avec l'appui de l'UE ».

« Ces trente dernières années, les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont augmenté en Tunisie, principalement en raison d'une croissance industrielle à forte intensité énergétique. Consciente de l'importance du développement durable, le pays a actualisé ses contributions déterminées au niveau national en 2021, en se fixant un objectif ambitieux de réduction de son intensité carbone de 45 % d'ici 2030.

Ce nouveau PFEV vient en appui de cet objectif, car il permettra à davantage de MPME d'investir dans des technologies d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à ses effets, ce qui facilitera grandement la diminution de la consommation d'énergie et des émissions de GES. Ces investissements devraient permettre de réduire les émissions de CO2 de plus de 26 296 tonnes par an ».

« Le dispositif sera complété par un programme complet de coopération technique de la BERD et de l'UE, qui comprendra également, des programmes de renforcement des capacités pour les institutions financières partenaires, centrés sur la promotion de l'égalité d'accès au financement vert pour les femmes et les hommes. Le volet de coopération technique prévoit, en outre, des incitations à l'investissement financées par l'UE, à destination des emprunteurs secondaires ayant achevé et validé avec succès l'adoption de technologies hautement performantes ».

À l'international, « le PFEV agit par l'intermédiaire de 191 institutions financières locales réparties dans 29 pays et financées par la BERD à hauteur de 6,3 milliards d'euros. Il a permis à plus de 231 000 clients d'éviter, ensemble, des émissions de plus de 10 millions de tonnes de CO2 par an ».

Depuis le lancement de ses opérations en Tunisie en 2012, la BERD annonce avoir investi plus de 2,78 milliards d'euros dans 83 projets dans tout le pays, dont 66 % dans le secteur privé.