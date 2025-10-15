L'intérêt accordé à la jeunesse tunisienne constitue une constante immuable dans la Tunisie nouvelle où les jeunes occupent une place prépondérante qui leur permet de participer activement à la gestion de la chose publique aux côtés des autres franges de la société dans toutes les régions du pays sans la moindre distinction.

En effet, le Président de la République saisit toutes les occasions pour mettre en exergue le rôle important que les jeunes compétences sont appelées à assumer pour mener le navire Tunisie à bon port et à réaliser les aspirations du peuple dans les différents domaines de la vie socioéconomique.

D'ailleurs, pas plus tard qu'en fin de cette semaine, le Chef de l'Etat a tenu, en recevant la Cheffe du gouvernement, à réaffirmer que l'avenir appartient à la jeunesse, à qui il faut ouvrir la voie dans les plus brefs délais afin qu'elle participe, avec tout son enthousiasme et son dévouement, à l'édification de la Tunisie telle qu'elle la veut : une Tunisie de justice, de liberté et de dignité.

De plus, lors de la même rencontre avec la Cheffe du gouvernement, tout en réitérant son souci de conférer à la dimension sociale une priorité absolue, le Président Kaïs Saïed a insisté sur l'impératif d'opter pour de nouvelles approches basées sur une pensée nouvelle consistant à se débarrasser des comportements, qu'il a qualifiés d'anormaux.

Dans le même ordre d'idées, il a fait état de la persistance de certains responsables qui gèrent mal le fonctionnement de certains services publics, alors que la logique veut que les responsabilités publiques «ne soient ni des privilèges ni des banquets, mais bel et bien des charges à assumer avec rigueur et loyauté».

Et d'enchaîner que tous ceux qui ont failli à leur mission seront appelés à répondre de leurs manquements, ajoutant que "l'administration dite profonde est désormais visible au grand jour et qu'il n'y aura ni centres d'influence parallèles ni lobbies.

C'est ainsi que les jeunes, mus par un esprit de patriotisme et de dévouement, sont prêts à se placer à la barre pour assumer leurs responsabilités en vue d'assurer la poursuite de l'édification de la Tunisie et jouer pleinement leur rôle en vue de remplacer les forces archaïques et autres lobbies qui nuisent et entravent la bonne marche vers le développement global et durable.

«C'est avec les bras et l'esprit des patriotes libres que se construisent l'histoire, les grandes épopées et les gloires», n'a cessé de marteler le Président de la République qui demeure hautement convaincu de la nécessité d'accorder plus de place aux jeunes et leur permettre de percer tout en se mettant dans le même sens que les attentes et les aspirations du peuple.

Rappelons que le Chef de l'Etat a été élu et réélu à la présidentielle de 2019 et 2024 avec un véritable raz-de-marée grâce au vote massif des jeunes, convaincus de la justesse de ses vue et de son projet de société, avec précisément 37% des voix des jeunes obtenues dès le premier tour avec 37% des jeunes.

Toutes ces données prouvent la justesse des orientations suivies par le Président Kaïs Saïed désireux d'ouvrir la voie aux jeunes avides de jouer un rôle axial dans la société et de reprendre le flambeau et devenir, ainsi, actifs au vrai sens du terme, tout en participant efficacement à l'écriture de l'histoire de la Tunisie nouvelle.